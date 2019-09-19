В Эстонии вынесено важное решение: сеть 5G не убивает

Комиссия приступила к изучению 5G в июне, когда в Рийгикогу поступило коллективное обращение "Требуем остановить развертывание технологии 5G в Эстонии", инициатором которого был портал Kiirgusinfo. Основателем этой среды был человек, потерявший покой из-за дистанционных электросчетчиков.

По итогам позавчерашнего заседания комиссия по окружающей среде признала, что в отношении диапазонов частот 3400–3800 МГц и 694–790 Мгц, используемых при эксплуатации технологии 5G, на основании научных данных нет возможности доказать их опасность для окружающей среды

Исходя из этого, комиссия считает, что на данный момент нет причин препятствовать развитию технологии 5G в Эстонии.

При этом члены комиссии во главе с Эрки Сависааром считают, что несомненно, в будущем общая плотность мощности всех полей должна будет соответствовать действующим нормам излучения.

Некоторые исследования показывают, что длительное воздействие электромагнитного излучения может повлиять на скорость роста растений и их устойчивость, поведение и размножение насекомых, грызунов и птиц. Научно идентифицируемые новые риски для дикой природы могут возникать в диапазоне частот миллиметровых волн от 30 ГГц и выше, которые, однако, отличаются в тысячи раз от тех, которые используются в технологии 5G.

"Частоты, которые будут использоваться для технологии 5G, близки к тем, которые уже используются, и никаких существенных различий в их биологическом воздействии не ожидается. Целесообразно продолжать применять меры предосторожности и разумного использования к любому электромагнитному излучению", - гласит точка зрения комиссии.