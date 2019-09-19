Разведка ВМФ США подтвердила подлинность видео перехвата НЛО американскими летчиками

Речь идет о двухминутном видео под названием "Go Fast", которое было опубликовано на сайте TTSA в марте 2018 года группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science и газетой The New York Times. Помимо него, существуют еще две похожие видеозаписи, якобы рассекреченные Пентагоном в августе 2017 года.

ВМФ характеризует объекты, запечатленные на этих видеозаписях, как неопознанные воздушные явления", - заявил Джозеф Грэдишер, пресс-секретарь главы разведки ВМФ США Мэттью Кохлера.

В интервью изданию The Black Vault, посвященному рассекреченным рассекреченным американской администрацией документам по НЛО, Грэдишер уточнил, что военные используют термин "неопознанное воздушное явление", "поскольку это базовое описание зрительных контактов/наблюдений неавторизованных/неопознанных летательных аппаратов/объектов, зафиксированных при входе/работе в воздушном пространстве различных военных полигонов, находящихся под контролем армии".

Как отмечает Русская служба BBC, эти слова совершенно не означают, что на опубликованных кадрах изображена именно летающая тарелка или любое другое воздушное судно внеземного происхождения. Не означает это и то, что ВМФ считает объект таковым.

Это лишь признание того, что силы ВМФ США не смогли идентифицировать запечатленное воздушное явление, и оно попало в категорию неопознанных.

На видео, о котором идет речь, пилоту палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet, который находился на высоте 7,5 тысячи метров у Восточного побережья США, удается лишь с третьей попытки поймать быстро движущийся объект и зафиксировать на нем камеру мультисенсорной электрооптической прицельной системы AN/ASQ- 228. После этого слышен разговор между пилотами:

- Вау! Поймал!

- Что это за хрень?!

- Вау! Что это такое? Ты посмотри, как оно летит!

Активисты To The Stars Academy обращают внимание на то, что у неопознанного объекта нет шлейфа выходящих газов и нельзя разглядеть крыльев - хотя на таком расстоянии они должны быть видны, даже если это была крылатая ракета.

Точные дата и место съемки, а также другая дополнительная информация были удалены источником, предоставившим все три видеозаписи - в To The Stars Academy настаивают, что это был Пентагон.

Однако пресс-секретарь главы разведки ВМФ опроверг эту информацию и завил, что на самом деле ни одна из трех видеозаписей не была рассекречена и не предназначалась для публичного просмотра.

Ранее представители американского военного ведомства уже делали аналогичные заявления. Несколько месяцев назад в ответ на запрос The Black Vault пресс-секретарь Пентагона Сьюзан Гох заявила: "Министерство обороны никогда не обнародовало эти видеозаписи, и они по-прежнему засекречены".