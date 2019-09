Разведка ВМФ США подтвердила подлинность видео перехвата НЛО американскими летчиками

Речь идет о двухминутном видео под названием "Go Fast", которое было опубликовано на сайте TTSA в марте 2018 года группой исследователей To The Stars Academy of Arts & Science и газетой The New York Times. Помимо него, существуют еще две похожие видеозаписи, якобы рассекреченные Пентагоном в августе 2017 года.