Доклад ОЭСР: число беженцев в мире падает, трудовых мигрантов - растет

Сама по себе основная цифра в новой статистике по мировой миграции выглядит вполне умиротворяюще: в 2018 году миграция в развитые страны выросла лишь на 2 процента по сравнению с годом ранее. Эту цифру можно найти в ежегодном отчете по миграции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в среду, 18 сентября.

Но вот абсолютные цифры выглядят вовсе не так благополучно. Как посчитали подготовившие отчет эксперты, страны-члены ОЭСР в общей сложности приняли в прошлом году около 5,3 млн мигрантов. В списке лидируют США и Германия. Помимо этих государств, в организацию входят еще 33 промышленно развитые страны со всего мира, в том числе Турция, Япония и Новая Зеландия.

Число беженцев продолжает сокращаться

Хотя внимание общественности традиционно приковано к беженцам, большую часть приезжих в действительности составляют временные трудовые мигранты. В 2017 году - более свежей статистики пока нет - их число в странах-членах ОЭСР достигло 4,9 млн человек, что на 11 процентов больше, чем в году предыдущем. Любопытно, что самой популярной страной среди этой группы мигрантов стала Польша. Второе место занимают США.

Что же касается именно беженцев, то в 2018 году убежище в странах ОЭСР запросили лишь около миллиона человек. Это на треть меньше, чем в 2015 и 2016 годах, когда число беженцев достигло рекордного показателя со времен Второй мировой войны. Основными странами происхождения соискателей убежища стали в минувшем году Афганистан, Сирия, Ирак и Венесуэла.

Получить убежище становится все сложнее

В то же время в докладе отмечается, что многие страны ОЭСР ужесточили свою миграционную политику. От трудовых мигрантов требуют все более высокой квалификации. Воссоединиться с семьей или получить убежище также становится все сложнее.

В свою очередь, процесс интеграции мигрантов на рынке труда продвигается весьма успешно. В целом в 2018 году в странах ОЭСР работу имели две трети вновь прибывших, а их уровень занятости был всего на 2,4 процента ниже, чем среди коренного населения. Правда, ситуация заметно отличается от страны к стране. К примеру, во Франции и в Италии было трудоустроено лишь около 40 процентов приезжих.

Поскольку число соискателей убежища продолжает падать, страны назначения могут уделять основное внимание уже не приему новоприбывших, а их интеграции. Это включает в себя, к примеру, обучение мигрантов местному языку и их ознакомление с местной системой ценностей, а также процедуру признания их профессиональной квалификации.

Мигранты как козлы отпущения

Между тем специалисты ОЭСР отмечают, что во многих странах широко распространены стереотипы в отношении мигрантов. Людей с иностранными корнями нередко делают козлами отпущения и винят в проблемах, к которым они не имеют никакого отношения, сказано в докладе.