Эстонскую группу антипрививочников, распространяющую о вакцинах ложную информацию, станет сложнее найти в социальных сетях, пишет Postimees.

Чаша терпения Facebook переполнилась, и вскоре в Эстонии появятся новшества, которые будут перенаправлять желающих присоединиться к группе антипрививочников на страницу, где собраны научно доказанные факты. Время покажет, повлияет ли это на крупнейшую в Эстонии группу в Facebook, насчитывающую тысячи человек, где с использованием классических приемов распространяются известные во всем мире слухи.

В этой группе нет ничего уникального. По всему миру их насчитываются сотни.

«Нам трудно оценить, хотят ли админы этих групп сознательно ввести людей в заблуждение или они сами заблуждаются», - сказал Postimees Джейсон Хирш, отвечающий в Facebook за условия пользования. «Но на самом деле, для нас здесь нет особой разницы. Мы хотим, чтобы пользователи вообще не сталкивались с ложной информацией и чтобы она не распространялась дальше», - добавил он.

Facebook объявил войну лжи вокруг прививок на фоне того, что вакцинация во всей Европе становится все менее популярной. По расчетам ВОЗ, чтобы в обществе возник так называемый стадный иммунитет, должно быть вакцинировано минимум 95% людей. Тогда этого достаточно, и от инфекционных заболеваний, которых можно избежать с помощью прививок, защищены и непривитые люди. В Эстонии доля привитых людей в зависимости от вакцины составляет между 90 и 95 процентами.

Ложь как фольклор

Но как вообще возникает ложная информация и оттуда с помощью соцсетей проникает в сознание людей?

Postimees проанализировал вместе с доктором фольклористики Анастасией Астаповой группу Facebook, насчитывающую более 8300 членов и объединяющую тех, кто сомневается в необходимости вакцинации и ее убежденных противников.

Член Эстонской Молодежной Академии Наук Астапова исследовала предубеждения и теории заговора и отдельно занималась темой противников прививок. Он участвует в международном исследовательском проекте «Сравнительный анализ теорий заговора». «Фейки могут быть продуктом инфовойны, поскольку политики зачастую используют их со своей целью. Дальше возникает фольклор:

«Например, распространяется идея, что мы вынуждены вакцинироваться только потому, что мигранты едут в Европу и приносят с собой болезни. Те, кто против мигрантов, с удовольствием этим делятся».

ФОТО: Pm

Слухи, по словам Астаповой, в первую очередь распространяются среди тех, кто истолковывают полученную информацию выборочно – предпочитают обрывки информации, которые говорят в пользу их убеждений и закрепляют уже сложившиеся взгляды. На другие возможные объяснения не обращают внимания. В группе эти убеждения укрепляются еще больше, поскольку люди одних взглядов сосредотачиваются только на том, что им нравится и что отвечает их убеждениям.

Поэтому в замкнутой системе, как например, группа Facebook, звучат все время только одни и те же взгляды.

«Т.е. чем больше ты следишь за антипрививочными темами, тем больше каждый фейк укрепляет твое представление, - поясняет Астапова. – И чем больше ты общаешься с людьми, которые против вакцинации, тем меньше у шансов считать иначе».

С помощью Астаповой мы нашли в крупнейшей антипрививочной группе в Эстонии несколько постов, содержащих ложную информацию, а также самые обыкновенные фейки. Приведем примеры таких постов и способы, с помощью которых фейки делают правдоподобными.

Способ первый: ссылка на «авторитет»

Классический способ, как сделать свои аргументы более убедительными, - использовать на первый взгляд авторитетный источник, например, ученого. Он даже может быть настоящим ученым, но не в этой области и не на той позиции, в связи с которой факты подаются от его имени.

В крупнейшей эстонской группе антипрививочников опубликовано восемь постов, где в тексте или комментариях указывают на исследование гарвардского ученого Тетьяны Обуханич. Этот фейк был запущен в мире еще в 2017 году, в эстонской группе его постили в 2017-м, 2018-м и несколько раз в этом году.

В исследовании якобы утверждается, что невакцинированные дети ничуть не более опасны, чем вакцинированные.

«Так приятно читать;)» - пишет поделившаяся постом Катрин. «Из исследования гарвардского иммунолога выясняется, что «невакцинированные дети не представляют никакой опасности вакцинированным». Очень хороший перевод» - говорит поделившаяся этой «новостью» чуть ранее Анне.

Но сама «новость» - неправда, говорит один из самых авторитетных в мире сайтов по проверке фактов Snopes. У Обиханич действительно есть докторская степень по иммунологии, полученная в Нью-йоркском университете Рокфеллера, однако ее сочинение – не исследование, тем более, не гарвардское. Речь идет об открытом письме, которое она написала в 2015 году и которое было опубликовано в антипрививочной газете Thinking Mom’s Revolution.

Способ второй: ссылка на «науку»

Другой способ сделать свои аргументы более убедительными – выдать их за научные открытия, хотя в действительности речь идет о фейках.

В 2018 году в мире был запущен пост из блога, объединяющего различные теории заговора. Заголовок поста гласит: «60 лабораторных исследований доказывают связь рака с прививкой, которую тебе, очевидно, сделали в детстве». Постом делились и в эстонской группе Facebook.

«Статья о том, как прививки, сделанные в детстве, могут привести к возникновению рака. Задним числом было обнаружено, что некоторая часть вакцин была заражена вирусами, вызывающими рак, и это замалчивалось», - написала поделившаяся постом Бритта в эстонской группе антипрививочников еще год назад.

На самом деле, эта «новость», содержащая ложь, в 2018 году тиражировалась уже по второму кругу. Ее можно было найти в сети и семью годами ранее. Никакого открытия не было и тогда, говорит Snopes.

За громким заголовком, на самом деле, кроется старая информация о том, как в 1950-60-х годах в США и некоторых других странах прививали детей зараженной вакциной от полиомиелита. Но пост сосредотачивается почему-то на вакцине от ВПЧ, которая никогда не была заражена. Вакцины, существовавшие десятки лет назад, никак не связаны с современными.

Способ третий: ряд «фактов»

По словам Астаповой, фейки делают правдоподобными и таким образом, что предъявляется ряд так называемых фактов, при проверке которых выясняется, что это никакие не факты.

Так, например, еще пять лет назад стала циркулировать новость, что из-за загрязненной стерилизационными химикатами вакцины от столбняка в Африке остались бесплодными 500 000 женщин. Этой «новостью» неоднократно делились и в эстонской группе антипрививочников.

«Слов нет. Я думал, что мы живем в XXI веке. Наверное, я ошибся временем. Наш мейнстрим об этом даже ничего не слышал – ужасно, на самом деле», - считает поделившийся постом Отть. «У нас, очевидно, с этой же целью используют вакцину от ВПЧ. Если вакцинировать подростков, очевидно, это не сразу обнаружится», - добавляет Эне.

Но и эта новость – фейк, говорит проведший проверку фактов Snopes.

А именно, пасторы из Кении утверждали, что проанализировали вакцину и обнаружили в ней вещество, которое использовалось в противозачаточных препаратах на стадии развития. UNICEF опроверг это утверждение, заявив, что в Кении нет даже необходимых для такого анализа лабораторий. В действительности никогда не было научно доказано, что вакцина была загрязнена какими-то химикатами, и из-за этого осталась бесплодной хотя бы одна женщина. Но слухи о взаимосвязи между женским бесплодием и вакциной, по словам Астаповой, распространились по всему миру.

Игра в кошки-мышки с распространителями фейков

Насколько большую роль в уменьшении вакцинации играет легко распространяющаяся в соцсетях ложь – сказать почти невозможно. В недоверии по отношению к вакцинам есть и другие факторы, хотя бы тот факт, что большинство людей моложе 60 лет никогда не сталкивались с теми болезнями, против которых их вакцинировали.

Поэтому сомнения распространяются легко, считают эксперты.

«Я не думаю, что Facebook виноват, но мы явно играем в этом какую-то роль. В то же время мы не хотим ждать, чтобы узнать, является Facebook причиной или нет, - говорит Хирш. – Поэтому мы и стали бороться с распространением фейков».

По этой причине в начале сентября Facebook представил очередное обновление. Если пользователь вбивает в поиск Facebook что-то связанное с вакцинами, первым ему показывают инфоящик, который перенаправляет его на страничку ВОЗ, где есть новейшая информация о прививках. Если же пользователя приглашают вступить в группу или лайкнуть страничку, где обсуждаются темы вакцинации, перед вступлением в группу ему сначала будут показывать тот же самый инфоящик. Только после этого можно будет присоединиться к группе.

На самом деле, бороться со слухами вокруг вакцинации медиагигант начал еще в январе этого года. К тому моменту Facebook уже два года занимался ограничением распространения фейков, теперь же стали заниматься темой прививок.

Джейсон Хирш ФОТО: Erakogu

«Мы все больше чувствовали, что антипрививочники используют нашу платформу для распространения фейков. В это время Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что сомнения относительно прививов входят в десятку самых больших проблем, связанных со здоровьем, в мире. «Два этих обстоятельства и подтолкнули нас, - поясняет Хирш. – Но мы не эксперты в области здравоохранения. Мы должны сотрудничать».

Таким образом, в течение последних девяти месяцев был введен ряд других новшеств: если группа последовательно постит фейки, Facebook может отодвинуть ее в число последних по результатам поиска, убрать ее из рекомендаций или удалить посты ее пользователей из новостного потока. Facebook также может лишить нарушившие правила группы и страницы возможности взимать деньги. Вероятно, свежее обновление Facebook не станет последним.

«У нас все время идет игра в кошки-мышки с теми пользователями, которые хотят нарушить наши правила, - говорит Хирш. – Мы посмотрим сначала, как пойдет с нашими обновлениями. Потом будем думать дальше».