Видео: Tesla Model 3 попала в топ самых безопасных автомобилей

Американский Институт страхования безопасности на дорогах (IIHS) опубликовал свежие результаты краш-тестов. Tesla Model 3 впервые получила наивысший балл по всем категориям испытаний и стала вторым электромобилем в истории (после Audi e-tron), попавшим лидеры рейтинга Top Safety Pick+. Прочем, недостатки у модели все же имеются, пишет Motor.
Согласно отчету IIHS, в ходе самого сложного вида тестирования – краш-теста, имитирующего лобовое столкновение – был выявлен «умеренный риск травмирования» левой голени водителя Tesla Model 3. С другими же испытаниями электромобиль справился на отлично, в то время как результат более дорогого Model S был не столь впечатляющим. Что касается третьей модели в арсенале Tesla, Model X, то ее уровень безопасности эксперты из IIHS пока не оценили.
Награды Top Safety Pick+ в этом году также удостоились Kia Soul, Subaru Crosstrek (XV), Toyota Camry, BMW 3 серии, Kia Stinger, Genesis G70, Mazda CX-5, Hyundai Santa Fe, BMW X5 и пикап Ram 1500 Crew Cab.
В августе этого года компания Tesla поссорилась с Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за рекламы Model 3.
По результатам краш-тестов электромобилю присудили пять звезд из пяти возможных, и в Tesla поспешили назвать свою модель «самым безопасным автомобилем среди всех транспортных средств, протестированных NHTSA». Эксперты раскритиковали такое позиционирование и подчеркнули, что они «не разделяют показатели безопасности за пределами пятизвездочного рейтинга».