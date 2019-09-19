Видео: Tesla Model 3 попала в топ самых безопасных автомобилей

Согласно отчету IIHS, в ходе самого сложного вида тестирования – краш-теста, имитирующего лобовое столкновение – был выявлен «умеренный риск травмирования» левой голени водителя Tesla Model 3. С другими же испытаниями электромобиль справился на отлично, в то время как результат более дорогого Model S был не столь впечатляющим. Что касается третьей модели в арсенале Tesla, Model X, то ее уровень безопасности эксперты из IIHS пока не оценили.

Награды Top Safety Pick+ в этом году также удостоились Kia Soul, Subaru Crosstrek (XV), Toyota Camry, BMW 3 серии, Kia Stinger, Genesis G70, Mazda CX-5, Hyundai Santa Fe, BMW X5 и пикап Ram 1500 Crew Cab.

В августе этого года компания Tesla поссорилась с Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за рекламы Model 3.