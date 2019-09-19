Чт, 19.09.2019
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  • Фото: под виадуком у ТЦ Ülemiste тяжелое ДТП, автомобиль перевернулся на бок

Фото: под виадуком у ТЦ Ülemiste тяжелое ДТП, автомобиль перевернулся на бок
Обновлено 14:15

ФОТО: politsei/twitter

Сегодня в 13:20 произошло ДТП под виадуком на Тартуском шоссе в Таллинне: легковой автомобиль – один из участников ДТП – перевернулся на бок. Движение нарушено. 

Об этом полиция сообщила в своем Twitter. Обстоятельства происшествия выясняются.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан уточнила, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Людей осмотрели сотрудники скорой помощью, никто не пострадал. Сейчас полицейские на месте ДТП.

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