Фото: под виадуком у ТЦ Ülemiste тяжелое ДТП, автомобиль перевернулся на бок
Сегодня в 13:20 произошло ДТП под виадуком на Тартуском шоссе в Таллинне: легковой автомобиль – один из участников ДТП – перевернулся на бок. Движение нарушено.
Об этом полиция сообщила в своем Twitter. Обстоятельства происшествия выясняются.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан уточнила, что произошло столкновение двух легковых автомобилей. Людей осмотрели сотрудники скорой помощью, никто не пострадал. Сейчас полицейские на месте ДТП.
https://t.co/WOF3e8WFGT pic.twitter.com/r007vmAvOC— Politsei (@Politsei) 19 сентября 2019 г.