18-летний эстонский теннисист попал в основной мировой рейтинг АТР

Парко попал в основную сетку фьючерса через квалификацию, победив двух представителей Суоми. В первом круге 18-летний спортсмен обыграл шведа Никласа Юханссена 6:4, 7:5 и заработал необходимые рейтинговые очки. Во втором круге Парко встречался с японцем Наоки Тадзимой (АТР 732) и уступил 4:6, 2:6.