18-летний эстонский теннисист попал в основной мировой рейтинг АТР

В финском Паюлахти на теннисном фьючерсе ITF с призовы фондом 15 000 долларов эстонский теннисист Карл Брет Парко одержал первую победу в основной части соревнований и вошел в основной рейтинг АТР, передает Postimees.
Парко попал в основную сетку фьючерса через квалификацию, победив двух представителей Суоми. В первом круге 18-летний спортсмен обыграл шведа Никласа Юханссена 6:4, 7:5 и заработал необходимые рейтинговые очки. Во втором круге Парко встречался с японцем Наоки Тадзимой (АТР 732) и уступил 4:6, 2:6.
Мировой рейтинг АТР - главный табель о рангах мужского тенниса. Из эстонскиx теннисистов в топ-1000 рейтинга входят Юрген Зопп (435), Владимир Иванов (822), Кристьян Тамм (883) и Кеннет Райсма (950). Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович.