Вооруженный мужчина ограбил магазин: полиция ищет свидетелей

Полицейским не удалось задержать мужчину на месте происшествия, но по словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Йоонатана Халлика, правоохранительные органы относятся со всей серьезностью к случаям, в которых применяется оружие, и сделают все от себя зависящее для поимки преступника.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное производство по статье о разбое. Производство ведет Йыхвиское отделение полиции, ведением производства руководит Вируская окружная прокуратура.

Полиция просит помощи возможных свидетелей, которые могли в это время видеть в данном месте вызывавшего подозрение мужчину. По первоначальным данным, на нем была темно-синяя куртка с капюшоном, ему на вид примерно 30 лет.