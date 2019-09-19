Вооруженный мужчина ограбил магазин: полиция ищет свидетелей

Вчера, 18 сентября, в 23.40 в Кохтла-Ярве в магазин на улице Калеви зашел неизвестный мужчина, который направил в сторону сотрудницы магазина похожий на оружие предмет, после чего схватил с прилавка бутылку с алкоголем и скрылся. Сотрудница магазина не пострадала.
Полицейским не удалось задержать мужчину на месте происшествия, но по словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Йоонатана Халлика, правоохранительные органы относятся со всей серьезностью к случаям, в которых применяется оружие, и сделают все от себя зависящее для поимки преступника.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное производство по статье о разбое. Производство ведет Йыхвиское отделение полиции, ведением производства руководит Вируская окружная прокуратура.
Полиция просит помощи возможных свидетелей, которые могли в это время видеть в данном месте вызывавшего подозрение мужчину. По первоначальным данным, на нем была темно-синяя куртка с капюшоном, ему на вид примерно 30 лет.
Всех, у кого есть информация о данном происшествии, полиция просит позвонить на номер 112 либо связаться с Йыхвиским отделением полиции по номеру 337 2387 или э-почте sergei.futkin@politsei.ee.