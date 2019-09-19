Догоняем Скандинавию? Цены билетов на концерты взлетели в Эстонии до небес

Когда в 2017 году в Эстонию приезжала с концертом немецкая металлическая группа Rammstein, цены на билеты начинались с 49 евро. Следующим летом брутальные немцы приедут снова на то же место - Таллиннское певческое поле, но в этот раз билеты будут стоить уже от 79,5 евро, пишет Postimees.
Другой пример - фестиваль Intsikurmu. Проходящий в первый уикенд августа в лесопарке Пылва уже семь лет фестиваль приобрел популярность у меломанов. Хотя формат мероприятия с годами по сути не изменился, цены на билеты выросли: в 2016 году самый дешевый билет стоил 25 евро, в этом году - 47 евро.
Пресс-секретарь фестиваля Марит Лекстейн объяснила, что музыкальный мир не является исключением, и если везде вокруг цены растут, то дорожают и расходы на проведение и цены на билеты. При этом рост числа посетителей не означает автоматически роста прибыли, поскольку увеличение аудитории влечет к росту расходов организаторов на создание гладко работающей инфраструктуры.
"Проведение фестиваля в Пылва стоит в два-три раза дороже, чем, например, в Таллинне", - сказала Лекстейн, добавив, что помимо организационных расходов год от года растут гонорары артистов.
Эстонию сравнивают со Скандинавией
Промоутер Татьяна Кореник из агентства Urban Culture Entertainment в качестве одной из причин роста цен называет перемены в имидже Эстонии. "Агенты артистов больше не видят в Эстонии бедный постсоветский рынок, а сравнивают нас со Скандинавией, Россией и остальной Европой".
Число концертов выросло настолько, что в последние два года у Кореник было ощущение, что даже при всем желании люди не могут ходить на все концерты, потому что их много, а цены высоки.
"Но я как организатор не могу снизить цены, поскольку 70% от них составляют гонорары артистов, а за счет остального надо оплатить производственные расходы, рекламу и работу организаторов. Цены выросли как у артистов небольшого калибра, так и у звезд", - признает она.
Рост гонораров подтвердил и Роман Демченко из агентства Damn.Loud. Он добавил, что на цены билетов в Эстонии влияет, помимо инфляции, налоговая система: с каждого проданного билета организатор платит 20% налога с оборота. При этом в Латвии, Литве и России к ценам билетов налог с оборота не прибавляется вовсе, а в Финляндии он составляет лишь 10 процентов.
Кроме того, с каждого проданного билета организатор платит авторские отчисления в размере 6%; еще 5-6% получает за посреднические услуги продавец билетов - все это отражается в итоговой цене.
Кореник и Демченко связаны, прежде всего, с организацией клубных концертов, но у Демченко есть и опыт организации фестивалей, таких как Tallinn Music Week и Station Narva.
Кореник говорит, что снижение цен на билеты не принесет ей никакой прибыли как организатору. "У каждого концерта - своя публика, и мне довольно легко предсказать, сколько человек может прийти на то или иное мероприятие. Мой опыт говорит, что если я снижу цены на билеты, это не привлечет большего числа людей. Придут те, кто хочет видеть данного артиста".
"Я вижу, что по крайней мере в случае клубных концертов цена билета выравнивается с ценой в Скандинавии и Германии. Пять лет назад разница в цене между нами и ними составляла примерно 10 евро, сейчас в среднем - 5 евро, а в некоторых случаях она вообще не отличается от европейской цены", - говорит Кореник.
Пластинки не продаются, надежда только на турне
Впрочем, цены на концертные билеты растут не только в Эстонии, но и по всему миру. По данным, приведенным в статье английского новостного портала Independent за 2016 год, с 1982 по 2012 год цена билета на концерт выросла в 4 раза.
Состоявшийся летом в Тарту концерт легендарной группы Metallica принес группе, как утверждается, 4,8 млн долларов(4,3 млн евро).
Журнал The Fader отмечает, что росту цен на билеты способствовует ряд факторов, включая, к примеру, спад продаж музыки на физических носителях и возросшее желание наживы у посредников.
Музыкальный бизнес претерпел радикальные изменения, и в последнее десятилетие концерты являются для музыкантов по сути главным способом зарабатывания денег. Вдобавок, фанаты готовы платить все большие деньги за возможность лицезреть любимого исполнителя.
До тех пор, пока такое положение дел не изменится, не стоит ожидать, что цены на концертные билеты подешевеют.