Догоняем Скандинавию? Цены билетов на концерты взлетели в Эстонии до небес

Другой пример - фестиваль Intsikurmu. Проходящий в первый уикенд августа в лесопарке Пылва уже семь лет фестиваль приобрел популярность у меломанов. Хотя формат мероприятия с годами по сути не изменился, цены на билеты выросли: в 2016 году самый дешевый билет стоил 25 евро, в этом году - 47 евро.

Пресс-секретарь фестиваля Марит Лекстейн объяснила, что музыкальный мир не является исключением, и если везде вокруг цены растут, то дорожают и расходы на проведение и цены на билеты. При этом рост числа посетителей не означает автоматически роста прибыли, поскольку увеличение аудитории влечет к росту расходов организаторов на создание гладко работающей инфраструктуры.

"Проведение фестиваля в Пылва стоит в два-три раза дороже, чем, например, в Таллинне", - сказала Лекстейн, добавив, что помимо организационных расходов год от года растут гонорары артистов.

Эстонию сравнивают со Скандинавией

Промоутер Татьяна Кореник из агентства Urban Culture Entertainment в качестве одной из причин роста цен называет перемены в имидже Эстонии. "Агенты артистов больше не видят в Эстонии бедный постсоветский рынок, а сравнивают нас со Скандинавией, Россией и остальной Европой".

Число концертов выросло настолько, что в последние два года у Кореник было ощущение, что даже при всем желании люди не могут ходить на все концерты, потому что их много, а цены высоки.

"Но я как организатор не могу снизить цены, поскольку 70% от них составляют гонорары артистов, а за счет остального надо оплатить производственные расходы, рекламу и работу организаторов. Цены выросли как у артистов небольшого калибра, так и у звезд", - признает она.

Рост гонораров подтвердил и Роман Демченко из агентства Damn.Loud. Он добавил, что на цены билетов в Эстонии влияет, помимо инфляции, налоговая система: с каждого проданного билета организатор платит 20% налога с оборота. При этом в Латвии, Литве и России к ценам билетов налог с оборота не прибавляется вовсе, а в Финляндии он составляет лишь 10 процентов.

Кроме того, с каждого проданного билета организатор платит авторские отчисления в размере 6%; еще 5-6% получает за посреднические услуги продавец билетов - все это отражается в итоговой цене.

Кореник и Демченко связаны, прежде всего, с организацией клубных концертов, но у Демченко есть и опыт организации фестивалей, таких как Tallinn Music Week и Station Narva.

Кореник говорит, что снижение цен на билеты не принесет ей никакой прибыли как организатору. "У каждого концерта - своя публика, и мне довольно легко предсказать, сколько человек может прийти на то или иное мероприятие. Мой опыт говорит, что если я снижу цены на билеты, это не привлечет большего числа людей. Придут те, кто хочет видеть данного артиста".

"Я вижу, что по крайней мере в случае клубных концертов цена билета выравнивается с ценой в Скандинавии и Германии. Пять лет назад разница в цене между нами и ними составляла примерно 10 евро, сейчас в среднем - 5 евро, а в некоторых случаях она вообще не отличается от европейской цены", - говорит Кореник.

Пластинки не продаются, надежда только на турне

Впрочем, цены на концертные билеты растут не только в Эстонии, но и по всему миру. По данным, приведенным в статье английского новостного портала Independent за 2016 год, с 1982 по 2012 год цена билета на концерт выросла в 4 раза.

Состоявшийся летом в Тарту концерт легендарной группы Metallica принес группе, как утверждается, 4,8 млн долларов(4,3 млн евро).

Журнал The Fader отмечает, что росту цен на билеты способствовует ряд факторов, включая, к примеру, спад продаж музыки на физических носителях и возросшее желание наживы у посредников.

Музыкальный бизнес претерпел радикальные изменения, и в последнее десятилетие концерты являются для музыкантов по сути главным способом зарабатывания денег. Вдобавок, фанаты готовы платить все большие деньги за возможность лицезреть любимого исполнителя.