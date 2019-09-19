Картина дня: откровения разгневанного таксиста, брешь в госбюджете, госпошлина для украинцев и белорусов

По 80 евро с каждого: Эстония будет взимать с граждан Украины и Белоруссии госпошлину

Правительство отменит для граждан Украины и Белоруссии освобождение от необходимости платить пошлину при оформлении долгосрочных эстонских виз. Теперь они снова должны будут платить за эту услугу. Читать далее...

Разгневанный таксист: глава Bolt учит уходить от налогов

В редакцию Rus.Postimees обратился таксист Рейн (настоящее имя редакции известно). Объектом его гнева стала хорошо известная в Эстонии платформа по заказу услуг таксоизвоза. Читать далее...

В подвале многоквартирного дома нашли склад с оружием, взрывными устройствами и боеприпасами

Прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого 27-летнего мужчину обвиняют в незаконном обращении с огнестрельным оружием, глушителями, взрывными устройствами и боеприпасами. Читать далее...

В Эстонии появится система пенсионных инвестиционных счетов

Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании обсудило возможности, которые позволили бы людям самостоятельно инвестировать свои средства, не выходя из второй пенсионной ступени. Это предполагает открытие предусмотренного специально для второй пенсионной ступени инвестиционного счета. Читать далее...

Фото: под виадуком у ТЦ Ülemiste тяжелое ДТП, автомобиль перевернулся на бок

Сегодня в 13:20 произошло ДТП под виадуком на Тартуском шоссе в Таллинне: легковой автомобиль – один из участников ДТП – перевернулся на бок. Движение нарушено. Читать далее...

Не имевший прав водитель, по вине которого произошло серьезное ДТП, был взят под стражу

Спровоцировавший в воскресенье в Таллинне на Петербугском шоссе серьезное ДТП 23-летний мужчина по ходатайству прокуратуры был отправлен под арест. Мужчина, не имеющий прав на управление автомобиля, наказывался за нарушения закона о дорожном движении. Читать далее...

У двух детей в Эстонии обнаружили редкое заболевание: им могут помочь только дорогие уколы

Элари-Маркус и Ами, редкая болезнь которых влияет на формирование костей, начали с помощью пожертвований дорогое лечение и их состояние заметно улучшилось. Детям необходимо каждые две недели делать укол, доза которого стоит 5723 евро. Для продолжения лечения семья нуждается в финансовой поддержке людей. Читать далее...

МИД Эстонии планирует вызвать посла России из-за «подвига советских солдат»

Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет посла России Александра Петрова, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на сегодняшней пресс-конференции правительства. Читать далее...

В SIM-картах нашли самую опасную за всю историю мобильной связи уязвимость: жители Эстонии под угрозой?

На прошлой неделе во всем мире говорили об уязвимости, связанной с SIM-картами, или SIMJacker. Но эта уязвимость не может быть использована ни в одной сети эстонских мобильных операторов. Читать далее...

Брешь в госбюджете: люди должны доплатить государству еще десять миллионов