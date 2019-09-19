Картина дня: откровения разгневанного таксиста, брешь в госбюджете и борьба против антипрививочников

Разгневанный таксист: глава Bolt учит уходить от налогов

В редакцию Rus.Postimees обратился таксист Рейн (настоящее имя редакции известно). Объектом его гнева стала хорошо известная в Эстонии платформа по заказу услуг таксоизвоза. Читать далее...

Фото: под виадуком у ТЦ Ülemiste тяжелое ДТП, автомобиль перевернулся на бок

Сегодня в 13:20 произошло ДТП под виадуком на Тартуском шоссе в Таллинне: легковой автомобиль – один из участников ДТП – перевернулся на бок. Движение нарушено. Читать далее...

Не имевший прав водитель, по вине которого произошло серьезное ДТП, был взят под стражу

Спровоцировавший в воскресенье в Таллинне на Петербугском шоссе серьезное ДТП 23-летний мужчина по ходатайству прокуратуры был отправлен под арест. Мужчина, не имеющий прав на управление автомобиля, наказывался за нарушения закона о дорожном движении. Читать далее...

В SIM-картах нашли самую опасную за всю историю мобильной связи уязвимость: жители Эстонии под угрозой?

На прошлой неделе во всем мире говорили об уязвимости, связанной с SIM-картами, или SIMJacker. Но эта уязвимость не может быть использована ни в одной сети эстонских мобильных операторов. Читать далее...

Брешь в госбюджете: люди должны доплатить государству еще десять миллионов

За восемь месяцев этого года, по первоначальной оценке, 61 500 человек уплатили государству подоходный налог меньше положенного. Сумма их неуплаченного подоходного налога предварительно составляет 9,8 млн евро. Читать далее...

Facebook объявил войну антипрививочникам

Эстонскую группу антипрививочников, распространяющую о вакцинах ложную информацию, станет сложнее найти в социальных сетях. Читать далее...

Вооруженный мужчина ограбил магазин: полиция ищет свидетелей

Вчера, 18 сентября, в 23.40 в Кохтла-Ярве в магазин на улице Калеви зашел неизвестный мужчина, который направил в сторону сотрудницы магазина похожий на оружие предмет, после чего схватил с прилавка бутылку с алкоголем и скрылся. Сотрудница магазина не пострадала. Читать далее...

Проходившая лечение в США Аннабель вернулась в Эстонию

В начале этой недели проходившая в США генную терапию Аннабель наконец вернулась с семьей в Эстонию. Более двух миллионов евро, необходимых для покупки дорогостоящего лекарства, которое должно было помочь ребенку, удалось собрать благодаря пожертвованиям тысяч неравнодушных людей, проживающих как в Эстонии, так и за ее пределами. Читать далее...

В Эстонии вынесено важное решение: сеть 5G не убивает

Комиссия Рийгикогу по окружающей среде пришла к решению о том, что мобильная сеть нового поколения 5G не представляет собой опасности для здоровья населения. Читать далее...

Минимальную зарплату не поднимут до 600 евро

Центральный союз профсоюзов не согласился с предложением работодателей поднять минимальную зарплату до уровня в 578 евро, а настаивает на том, чтобы минималка составляла 600 евро. Читать далее...

Данфорд: военное превосходство НАТО над Россией подорвано

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд предупредил, что военное превосходство НАТО над Россией было подорвано в последние годы. Читать далее...

Важное предупреждение: температура упадет ниже нуля, на дорогах Эстонии может быть скользко