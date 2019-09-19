Эдгар Сависаар восстанавливается после инсульта

У бывшего председателя Центристской партии и мэра Таллинна Эдгара Сависаара недавно случился инсульт, пишет Rus.ERR.
На своей странице в Facebook, описывая связанный с ним судебный процесс, Сависаар сообщил: "Следующая реплика была написана до того, как у меня случился инсульт. Мой друг дописал эти предложения, потому что сам я этого сделать не смог".
По данным новостного портала ERR, Сависаар восстанавливается после инсульта на своем хуторе Хундисильма в Ляэне-Вирумаа.
В декабре прошлого года Госсуд решил освободить Сависаара от судебного разбирательства по состоянию здоровья.