Чт, 19.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Эдгар Сависаар восстанавливается после инсульта

Сависаар в суде.

ФОТО: Tairo Lutter

У бывшего председателя Центристской партии и мэра Таллинна Эдгара Сависаара недавно случился инсульт, пишет Rus.ERR.

На своей странице в Facebook, описывая связанный с ним судебный процесс, Сависаар сообщил: "Следующая реплика была написана до того, как у меня случился инсульт. Мой друг дописал эти предложения, потому что сам я этого сделать не смог".

По данным новостного портала ERR, Сависаар восстанавливается после инсульта на своем хуторе Хундисильма в Ляэне-Вирумаа.

В декабре прошлого года Госсуд решил освободить Сависаара от судебного разбирательства по состоянию здоровья.

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