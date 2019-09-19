Чт, 19.09.2019
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  • В топ-500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников попали два эстонских вуза

В топ-500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников попали два эстонских вуза

Eesti kõrghariduse lipulaev, Tartu Ülikool.

ФОТО: Ove Maidla / Postimees

Два эстонских вуза  попали в топ-500 международного рейтинга лучших университетов по трудоустройству выпускников, который составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).

Таллиннский Технический Университет и Тартуский университет попали в этот рейтинг и занимают места 301-500.  Таллиннский университет в этот список не попал.

При этом два главных вуза Латвии - Рижский технический университет и Латвийский университет - заняли места 201-250.

Возглавили рейтинг три американских вуза: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет.

Среди российских учебных заведений в рейтинге лидирует МГУ имени Ломоносова (101-110-е место). 

Quacquarelli Symonds составляет несколько рейтингов в сфере высшего образования, в том числе общий список лучших университетов мира и топ лучших университетов по качеству преподавания учебных дисциплин.

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