В топ-500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников попали два эстонских вуза

Два эстонских вуза попали в топ-500 международного рейтинга лучших университетов по трудоустройству выпускников, который составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).
Таллиннский Технический Университет и Тартуский университет попали в этот рейтинг и занимают места 301-500. Таллиннский университет в этот список не попал.
При этом два главных вуза Латвии - Рижский технический университет и Латвийский университет - заняли места 201-250.
Возглавили рейтинг три американских вуза: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет.
Среди российских учебных заведений в рейтинге лидирует МГУ имени Ломоносова (101-110-е место).
Quacquarelli Symonds составляет несколько рейтингов в сфере высшего образования, в том числе общий список лучших университетов мира и топ лучших университетов по качеству преподавания учебных дисциплин.