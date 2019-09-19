В топ-500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников попали два эстонских вуза

Таллиннский Технический Университет и Тартуский университет попали в этот рейтинг и занимают места 301-500. Таллиннский университет в этот список не попал.

При этом два главных вуза Латвии - Рижский технический университет и Латвийский университет - заняли места 201-250.

Возглавили рейтинг три американских вуза: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет.

Среди российских учебных заведений в рейтинге лидирует МГУ имени Ломоносова (101-110-е место).