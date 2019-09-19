Галерея: спасатели устроили пикет, требуют повышения зарплат

Целью пикета, организованного Эстонским профсоюзом работников спасательных служб (EPTAÜ), было обратить внимание правительства на сложную ситуацию, в которой находятся спасатели, так как быстрый рост средней заработной платы практически свел на нет положительные эффекты повышения зарплаты в 2019 году.

По словам руководителя профсоюза Калле Кооп, безопасность населения под угрозой.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда из-за низких зарплат тяжело найти новых работников на освободившиеся рабочие места, что в сочетании с сокращением бюджета Спасательного департамента негативно сказывается на безопасности населения".

Принятый в прошлом году Рийгикогу госбюджет позволил повысить в нынешнем году зарплату спасателей в среднем на 23,6%, то есть до 1000 евро.