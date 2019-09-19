Март Хельме бойкотирует встречу с президентом Франции и премьер-министром Италии

Март Хельме отказался участвовать в намеченной на понедельник встрече министров внутренних дел Европейского союза, которая будет посвящена изменению миграционной политики.
По словам Хельме, своим отказом он дает понять, что Эстония не собирается даже обсуждать создание миграционного механизма, передает rus.err.ee.
"Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению", – заявил Хельме в интервью порталу ERR.