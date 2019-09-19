Март Хельме бойкотирует встречу с президентом Франции и премьер-министром Италии

По словам Хельме, своим отказом он дает понять, что Эстония не собирается даже обсуждать создание миграционного механизма, передает rus.err.ee .

"Своим символическим неприсутствием мы покажем, что не собираемся начинать какую-либо дискуссию на эту тему. Мы не собираемся позволить втянуть себя в обсуждения. Эстония не будет принимать иммигрантов на основании какого-то механизма по распределению", – заявил Хельме в интервью порталу ERR.