Глава Кассы по безработице: надеюсь, что в трудные времена государство вернет кредит

- Но проблема эстонского рынка труда – не столько секторальная, сколько региональная?

- Верно, но в то же время, если мы говорим о нехватке рабочей силы, у нас ищут работу 33 000 человек. Здесь есть много причин, региональных особенностей: например, безработица выше в Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии. В то же время причины весьма индивидуальны.

Самая большая проблема, с нашей точки зрения, - устаревшие навыки. Это место, на котором мы сфокусировались и в соответствии с которым предприняли меры по формированию рынка труда. Мы побуждаем людей учиться и переобучаться и во время работы, чтобы идти в ногу со временем, прежде чем рабочее место будет сокращено.

Это тема, которой мы должны усиленно заниматься. В прошлом году на курсы ходили около 800 человек, в этом на переобучении около 2500.

- Это говорил и глава Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон, что работники производств, получающие 500700 евро, должны как можно скорее обратиться в Кассу по безработице.

- Да, он сказал это в нужный момент и правильным образом. Я тоже призываю людей начать переобучение уже сейчас, если они хоть немного чувствуют, что хотят перемен.

- Предприниматель Рут Ольтер назвала катастрофой, что самой популярной специальностью в техническом университете является общественное управление. Она имела в виду то, что люди идут учиться на специальность, которая не востребована, вместо того, чтобы приобретать те навыки, которые необходимы на рынке. Как можно это исправить?

- Это в руках моих дорогих коллег. Мы с этого года занимаемся и карьерной консультацией молодежи, и это прежде всего, часть учения о карьере. Не хочу сказать ничего плохого о тех, кто хочет просветиться на тему общественного управления и стать профессионалом. Если такой выбор, значит, это верное решение для этого человека. Но я считаю, что мы не должны побуждать молодых людей поступать на «мягкую» специальность, когда на рынке труда есть явная нехватка инженеров и работников с современными навыками.

Сомневающимся молодым людям я бы рекомендовал специальности, связанные с обработкой или анализом данных. Это довольно надежный выбор в плане учебы, поскольку это явно сфера будущего.

- В качестве интересной тенденции бросается в глаза, что фирмы, например, Cleveron, строят свой колледж или центр обучения. Это начинает распространяться?

- Мне это ужасно нравится! Искренне верю, что до тех пор пока наши лучшие работодатели не станут вкладываться в развитие системы профессионального образования, оно не станет привлекательным. Cleveron явно сделает обучение более привлекательным для молодежи. По-моему, таких комбинированных систем должно быть больше, и я вижу, что наши выдающиеся работодатели могли бы вносить в больший вклад в профессиональное обучение.

Мне, например, очень нравится система Швейцарии и Австрии, где большая часть обучения проходит у работодателя, а теоретическая часть – в классе. Если бы такие инициативы можно было бы поддержать на государственном уровне, мне бы это очень понравилось.

- Могли бы предприятия взять на себя и часть программы обучения Кассы по безработице?

- Думаю, что обучение у работодателя результативно. Это одна из тем, по которой можно было бы смелее обмениваться мыслями.

- Как вы думаете, эстонский рынок труда выдержит без иностранной рабочей силы?

- Я встречался с многими предпринимателями, которые четко сказали, что, если бы у них не работали иностранные работники, у многих из них возникли бы очень большие трудности. Без гастарбайтеров Эстония не справится. Вопрос в том, сколько и каким образом.

Государство должно быть в состоянии контролировать ситуацию и легализовать это. Это первостепенная задача – чтобы рабочая сила, которая хочет работать в Эстонии, могла это делать и платить Эстонии налоги.

Естественно, у нас есть люди, которые выпали с рынка труда, и найти им применение – наш приоритет, и, естественно, государству важно способствовать репатриации. Но без иностранной рабочей силы нам точно не обойтись.