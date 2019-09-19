Захотели бросить нелюбимую работу? Государство могло бы выдавать в таком случае пособие по безработице

«Эта возможность дала бы рабочим отношениям стабильность и большую свободу. Если человек чувствует, что рабочие отношения себя изжили, то наличие социальных гарантий дает ему чувство уверенности что-то изменить — уйти с работы, найти новое рабоче место, взять время для переобучения, чтобы найти работу мечты», – объясняет гендиректор Трудовой инспекции Марет Марипуу, чья идея о компенсации добровольной безработицы вновь на повестке дня. В конце августа в Эстонии было 31 660 зарегистрированных безработных, это почти на 550 человек больше, чем в конце прошлого года.

​Вцепившись в работу зубами

Сейчас люди не уходят с работы, пока не найдут новое место. Поэтому добровольная безработица могла бы стать выходом из тупика.

«Известно, если человек не мотивирован работать, то и результаты его работы оставляют желать лучшего. Жизнь демонстрирует, что бывают ситуации, когда человек уже не может больше работать — проблема в рабочей атмосфере, здоровье или семейной ситуации», – отмечает Марипуу.

Она считает, что в интересах здоровья и развития человека, подходящим решением было бы уйти с работы, осмотреться на рынке труда и найти новое, подходящее место.

«Давайте будем честны, только некоторые могут позволить себе такую роскошь, потому что сбережений, которые позволили бы пару месяцев искать новую работу, нет. Нужно кормить семью. А так была бы компенсация как помощь на период поиска работы», – говорит руководитель Трудовой инспекции.

В министерства социальных дел отмечают, что тему компенсаций по добровольной безработице чиновники намерены вписать в план по разработке трудовых компенсаций. Министерство планирует начать обсуждение в конце этого или начале слудующего года.

Торгово-промышленная палата хвалит идею

В Эстонской торгово-промышленной палате находят, что идея Марипуу хорошая, но у нее есть две стороны. С одной — компенсация дала бы финансовую безопасность и стабильность в случае ухода с работы. С другой — есть опасности: мухлеж с зарплатами или дополнительное давние на рынок труда, где ситуация и так напряженная, но сейчас она мотивирует людей возвращаться на работу.