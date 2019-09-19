Бдительный работник заправки преградил дорогу опасному водителю

Вчера, 18 сентября, около 19 часов бдительный сотрудник заправки сообщил в Центр тревоги, что на заправку в Выру приехал пьяный мужчина и заливает в свой Volkswagen топливо, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Еще до прибытия полиции сотрудник заправки преградил путь предполагаемому нетрезвому водителю и забрал ключ из замка зажигания. Полицейские установили у водителя сильное опьянение, он был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в арестный дом.
Руководитель патрульной службы юго-восточного отделения полиции Мадис Соекаруск сказал, что поведение сотрудника заправки является очевидным свидетельством растущей нетерпимости к пьяным водителям.
«Статистика показывает, что по сравнению с прошлым годом участники дорожного движения в Южной Эстонии все больше стараются очистить улицы от пьяных водителей. Если в течение прошлого года с помощью сообщений бдительных граждан с дороги были устранены почти 350 нетрезвых водителей, в этом году с помощью общества за рулем были пойманы почти 300 подвыпивших водителей», - говорит Соекаруск.
Полиция благодарит всех, кто помогает делать дорожное движение еще более безопасным.