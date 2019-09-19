Бдительный работник заправки преградил дорогу опасному водителю

Еще до прибытия полиции сотрудник заправки преградил путь предполагаемому нетрезвому водителю и забрал ключ из замка зажигания. Полицейские установили у водителя сильное опьянение, он был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в арестный дом.

«Статистика показывает, что по сравнению с прошлым годом участники дорожного движения в Южной Эстонии все больше стараются очистить улицы от пьяных водителей. Если в течение прошлого года с помощью сообщений бдительных граждан с дороги были устранены почти 350 нетрезвых водителей, в этом году с помощью общества за рулем были пойманы почти 300 подвыпивших водителей», - говорит Соекаруск.