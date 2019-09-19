Фото: вандалы разгромили бывшую онкологическую клинику

В последний раз это произошло в ночь на четверг, а до этого, по словам Лейуса, происходило также в промежутке между 9 и 15 сентября и сопровождалось, среди прочего, битьем окон.

Бывшая онкологическая клиника ФОТО: Erakogu

Бывшая онкологическая клиника ФОТО: Erakogu

Бывшая онкологическая клиника. ФОТО: Erakogu

Бывшая онкологическая клиника ФОТО: Erakogu

Бывшая онкологическая клиника ФОТО: Erakogu

Владелец здания Эрго Мыттус сказал, что сейчас в доме идет подготовка к получению разрешения на строительство. Положение осложняется тем, что здание находится под охраной как памятник старины.

Мыттус пообещал вознаграждение в 500 евро тому, чья информация поможет задержать вандалов. По словам Мыттуса, он известил полицейских, и те пообещала прийти и сфотографировать ситуацию, но до сих этого не сделали.