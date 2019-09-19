Фото: вандалы разгромили бывшую онкологическую клинику

В Тарту на Валликраави,10 находится бывшая онкологическая клиника, на месте которой фирма Sõbra Kinnisvara хочет построить гостевые квартиры, пишет Tartu Postimees. Работающий в доме строитель Айвар Лейус сообщил в Фейсбуке, что в течение сентября в дом несколько раз вламывались неизвестные и устраивали там погромы.
В последний раз это произошло в ночь на четверг, а до этого, по словам Лейуса, происходило также в промежутке между 9 и 15 сентября и сопровождалось, среди прочего, битьем окон.
Владелец здания Эрго Мыттус сказал, что сейчас в доме идет подготовка к получению разрешения на строительство. Положение осложняется тем, что здание находится под охраной как памятник старины.
Мыттус пообещал вознаграждение в 500 евро тому, чья информация поможет задержать вандалов. По словам Мыттуса, он известил полицейских, и те пообещала прийти и сфотографировать ситуацию, но до сих этого не сделали.
Tartu Postimees опубликует комментарии полиции при первой возможности.