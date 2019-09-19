Зима близко, но в казематах бастиона Виктория пока спит только одна летучая мышь

Открытый в Нарве в начале 2016 года новый музей в казематах бастиона Виктория готовится перейти в зимний режим работы - историческая экспозиция на первом этаже казематов продолжит работать, как обычно, а второй этаж закроют для посетителей до весны. Здесь зимуют летучие мыши - вторая по численности колония в Эстонии. В пятницу здесь будет своеобразное закрытие сезона - с экскурсией и мультфильмами про рукокрылых. Правда сейчас в казематах осталась только одна летучая мышь.
Летучие мыши перебрались в огороженный парк
Основная экспозиция в казематах посвящена истории Нарвы, а также истории самих оборонительных сооружений города, построенных шведами в конце XVII века. Но поскольку казематы внутри самого большого нарвского бастиона Виктория облюбовали летучие мыши, второй этаж музея посвящен именно им.
В Эстонии обитает 11 видов летучих мышей, все они охраняются как редкие животные. Самая большая колония рукокрылых в Эстонии живет в пещерах Пиуза в Вырумаа. Вторая по численности - в Темной саду на бастионе Виктория и в казематах внутри этого бастиона.
Старый вход в казематы не сохранился, и на европейские средства построили новый спуск внутрь бастиона Виктория. Но на определенной глубине гладкие бетонные ступени заканчиваются и начинаются настоящие казематы - холодные, сырые, с лужами на полу, со сталактитами и постоянной капелью с потолка. Климат здесь такой специфический, что экспонаты приходится регулярно обрабатывать средством от плесени.
В исторической части экспозиции, на первом этаже казематов, летучих мышей обычно не бывает.
“Хотя у меня было два случая, когда прямо во время экскурсии здесь летала летучая мышь, - вспоминает гид музея Денис Бьёркланд. - Это было ужасно страшно! Для меня в меньшей степени, потому что я знаю, как себя вести. Но когда летучая мышь пролетает прямо над головой, это страшно. Но людей удавалось успокоить, я просил не дергаться, объяснял, что летучая мышь с ними контакта не ищет”.
Экскурсии в помещении, где обитают летучие мыши, проводятся только раз в неделю, чтобы не слишком беспокоить рукокрылых. А с 1 октября по 1 мая помещение закрывается, и попасть в него могут только ученые.
“Каждый год приезжают ученые, которые занимаются изучением летучих мышей, - рассказывает гид. - Они их здесь пересчитывают, осматривают, чтобы определить, насколько хорошо они у нас переживают зиму”.
Денис Бьёркланд знакомит с единственным постояльцем второго этажа казематов, который спит, прицепившись к потолку:
“Это ушан. Это можно понять по оттопыренному уху. По ушам ушана можно определить, крепко ли он спит. Если у него оба уха сложены, значит он спит крепко. Если оба оттопырены, значит не спит вовсе. А этот ушан спит не очень крепко - у него одно ухо оттопырено, а другое сложено”.
По словам гида, в этом году летучие мыши прилетают в казематы не так часто, как раньше. Возможно, они перебрались в расположенный на бастионе Темный сад.
Этот старейший городской парк должен был открыться после реконструкции еще в сентябре 2018 года. Но из-за банкротства фирмы-подрядчика, работы прекратились прошлой осенью. Почти год Темный сад огорожен строительным забором и фактически заброшен. Учитывая, что еще раньше на деревьях парка установили специальные домики для летучих мышей, а теперь это место вдруг оказалось безлюдным, летучим мышам в парке уютнее, чем в посвященном им музее.
Квесты и детские дни рождения в подземельях
В казематах время от времени проводятся квесты, достаточно страшные для такого мрачного помещения.
“Мы приковываем человека к стулу цепями, вешаем на него замки. И задача остальной команды - освободить его, открыв все замки, - рассказывает Денис Бьёркланд. - Человек сидит здесь час, но мы обычно укутываем его в пледы, чтобы он здесь сильно не замерз. Если люди любят поэкстремальнее, мы приносим проигрыватель, и в казематах раздаются страшные звуки. И мы им выключаем свет, оставляя один фонарик”.
Такие квесты проводятся здесь пару раз в месяц, когда появляется команда желающих пощекотать себе нервы.
На первом этаже, где обычно нет летучих мышей, проходит не страшный квест для детей. Здесь же проводятся детские дни рождений.
По словам гида, казематы бастиона Виктория чаще посещают семьями. Во время учебного года, особенно в мае, приезжает много школьников.
“Работа туристического аттракциона - это всегда работа сезонная, - объясняет он. - Летом у нас много посетителей, особенно в этом августе. С проведением “Кремлевских соловьев” было огромное количество людей. Бывали дни, когда мы каждый час проводили экскурсии, потому что людей собиралось много”.
Вообще, этим летом в самом молодом музее Нарвы около половины экскурсий проводилось на эстонском языке - сотрудники отмечают большой рост внутреннего туризма. Есть туристы и из России. А нарвитяне сейчас составляют меньшинство среди посетителей.