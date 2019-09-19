Зима близко, но в казематах бастиона Виктория пока спит только одна летучая мышь

Летучие мыши перебрались в огороженный парк

Основная экспозиция в казематах посвящена истории Нарвы, а также истории самих оборонительных сооружений города, построенных шведами в конце XVII века. Но поскольку казематы внутри самого большого нарвского бастиона Виктория облюбовали летучие мыши, второй этаж музея посвящен именно им.

Экспозиция в бастионе Виктория в Нарве показывает разные эпохи в истории нарвских оборонительных сооружений. ФОТО: Николай Андреев

В Эстонии обитает 11 видов летучих мышей, все они охраняются как редкие животные. Самая большая колония рукокрылых в Эстонии живет в пещерах Пиуза в Вырумаа. Вторая по численности - в Темной саду на бастионе Виктория и в казематах внутри этого бастиона.

Старый вход в казематы не сохранился, и на европейские средства построили новый спуск внутрь бастиона Виктория. Но на определенной глубине гладкие бетонные ступени заканчиваются и начинаются настоящие казематы - холодные, сырые, с лужами на полу, со сталактитами и постоянной капелью с потолка. Климат здесь такой специфический, что экспонаты приходится регулярно обрабатывать средством от плесени.

В исторической части экспозиции, на первом этаже казематов, летучих мышей обычно не бывает.

“Хотя у меня было два случая, когда прямо во время экскурсии здесь летала летучая мышь, - вспоминает гид музея Денис Бьёркланд. - Это было ужасно страшно! Для меня в меньшей степени, потому что я знаю, как себя вести. Но когда летучая мышь пролетает прямо над головой, это страшно. Но людей удавалось успокоить, я просил не дергаться, объяснял, что летучая мышь с ними контакта не ищет”.

Экскурсии в помещении, где обитают летучие мыши, проводятся только раз в неделю, чтобы не слишком беспокоить рукокрылых. А с 1 октября по 1 мая помещение закрывается, и попасть в него могут только ученые.

“Каждый год приезжают ученые, которые занимаются изучением летучих мышей, - рассказывает гид. - Они их здесь пересчитывают, осматривают, чтобы определить, насколько хорошо они у нас переживают зиму”.

Денис Бьёркланд знакомит с единственным постояльцем второго этажа казематов, который спит, прицепившись к потолку:

“Это ушан. Это можно понять по оттопыренному уху. По ушам ушана можно определить, крепко ли он спит. Если у него оба уха сложены, значит он спит крепко. Если оба оттопырены, значит не спит вовсе. А этот ушан спит не очень крепко - у него одно ухо оттопырено, а другое сложено”.

Летучая мышь спит на потолке каземата. ФОТО: Николай Андреев

По словам гида, в этом году летучие мыши прилетают в казематы не так часто, как раньше. Возможно, они перебрались в расположенный на бастионе Темный сад.