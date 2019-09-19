МИД Эстонии планирует вызвать посла России из-за «подвига советских солдат»

Причиной стало опубликованное новостным агентством ТАСС высказывание посла РФ в Эстонии Александра Петрова. «Там он подчеркнул, что жители Эстонии чтут "подвиг" освободивших Эстонию советских солдат и ссылается на те обстоятельства, которые, безусловно, не являются истинной», - объяснил Рейнсалу.

«Эстонскую Республику оккупировали, позиция Эстонской Республики в отношении двух оккупаций негативна», - отметил министр.

Министерство иностранных дел планирует в ближайшее время вызвать посла РФ и представить ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы.