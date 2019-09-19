Чт, 19.09.2019
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МИД Эстонии планирует вызвать посла России из-за «подвига советских солдат»

Посол РФ Александр Петров.

ФОТО: Eero Vabamägi

Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет посла России Александра Петрова, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на сегодняшней пресс-конференции правительства, передает Postimees.

Причиной стало опубликованное новостным агентством ТАСС высказывание посла РФ в Эстонии Александра Петрова. «Там он подчеркнул, что жители Эстонии чтут "подвиг" освободивших Эстонию советских солдат и ссылается на те обстоятельства, которые, безусловно, не являются истинной», - объяснил Рейнсалу.

«Эстонскую Республику оккупировали, позиция Эстонской Республики в отношении двух оккупаций негативна», - отметил министр.

Министерство иностранных дел планирует в ближайшее время вызвать посла РФ и представить ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы.

«И стоит напомнить, что когда 22 сентября [1944] Красная армия оккупировала Таллинн, немецких войск в это время в городе уже не было и сопротивление оказывали в основном прибывшие из Финляндии эстонские добровольцы и на башне Длинный Герман 22 сентября опустили сине-черно-белый флаг и подняли красное знамя», - сказал Рейнсалу.

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