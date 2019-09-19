Чт, 19.09.2019
Многие понимают, что в травке нет ничего страшного и легализация принесет больше плюсов, чем минусов. Кирилл Юферев
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Наставник мужской волейбольной сборной Эстонии сложил свои полномочия

Наставник мужской волейбольной сборной Эстонии сложил свои полномочия

Румынский специалист Георге Крецу на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что покидает пост главного тренера мужской волейбольной сборной Эстонии.

Крецу на эмоциональной пресс-конференции объявил, что решение покинуть сборную не связано с провальным выступлением на чемпионате Европы, где сборная потерпела пять поражений в пяти матчах. Решение покинуть сборную созрело у Крецу еще во время Кубка Вызова в Португалии. Наставник признался, что ему нелегко далась работа как в клубе, так и в сборной, поэтому теперь Крецу сосредоточится на клубной работе в российском "Кузбассе".

Имя нового главного тренера сборной будет объявлено не ранее 4 октября, когда состоится заседание Эстонской волейбольной федерации.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ