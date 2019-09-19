Наставник мужской волейбольной сборной Эстонии сложил свои полномочия

Румынский специалист Георге Крецу на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что покидает пост главного тренера мужской волейбольной сборной Эстонии.
Крецу на эмоциональной пресс-конференции объявил, что решение покинуть сборную не связано с провальным выступлением на чемпионате Европы, где сборная потерпела пять поражений в пяти матчах. Решение покинуть сборную созрело у Крецу еще во время Кубка Вызова в Португалии. Наставник признался, что ему нелегко далась работа как в клубе, так и в сборной, поэтому теперь Крецу сосредоточится на клубной работе в российском "Кузбассе".
Имя нового главного тренера сборной будет объявлено не ранее 4 октября, когда состоится заседание Эстонской волейбольной федерации.