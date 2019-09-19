Молодец, девчонка! Эпп Мяэ выиграла бронзу чемпионата мира по борьбе

Эпп Мяэ выиграла на проходящем в столице Казахстана чемпионате мира по борьбе бронзовую медаль в вольной борьбе.
Соперницей Мяэ стала китаянка Чжоу Цянь, имеющая на своем счету серебро и бронзу чемпионатов мира. В бронзовой схватке Мяэ сначала повела 2:0, но Чжоу Цянь смогла перевернуть поединок с ног на голову, сделав счет 2:4 в свою пользу. К счастью, Мяэ нашла в себе силы вернуть все на круги своя и победила сильную китаянку со счетом 6:4.
Бронза-2019 для Мяэ уже вторая в карьере. Четыре года назад Мяэ в Лас-Вегасе уже завоевывала аналогичную награду. Также в копилке нашей спортсменки есть и бронза чемпионата Европы-2017.