В подвале многоквартирного дома нашли склад с оружием, взрывными устройствами и боеприпасами

Согласно обвинению, ранее уже наказываемый в уголовном порядке Микк Мерисалу осенью 2018 года продал антипехотную мину, не зная, что речь идет об учебной мине, в которой на самом деле нет взрывчатых веществ. Также он продал содержащий взрывчатые вещества электродетонатор и ручную гранату, а также предложил продать винтовку.

В принадлежащих Мерисалу помещениях были найдены содержащий взрывчатые вещества имитационный патрон и еще один детонатор, два газовых пистолета, дуло пистолета-пулемета и глушитель.

По тому же адресу в волости Тюри были также обнаружены запрещенные взрывчатые вещества, детонаторы и запальные шнуры у знакомого Микка — раннее не наказываемого в уголовном порядке 58-летнего Мати. Прокуратура обвиняет Мати в рамках этого же уголовного дела в хранении большого количества взрывчатых веществ и обращении со взрывчатыми устройствами.

По словам прокурора Кайдо Туулемяэ, данное преступление особенно опасно, поскольку взрывчатые вещества хранились в подвале пятиэтажного многоквартирного дома и Мерисалу за деньги был готов распространять взрывные устройства и оружие. «Учитывая это, прокуратура не видит иных возможностей как ходатайствовать у суда об обвинительном приговоре и реальном тюремном заключении», - сказал прокурор.