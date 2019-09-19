Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне Игоря

Полицейские искали мужчину в расположенных рядом с домом по уходу местах и больницах, но пока поиски не принесли результатов. Игорь может находиться вблизи магазинов.

У Игоря семенящая походка, ему нравится приседать. Так как Игорь имеет дефект речи, обычно он не идет на контакт с чужими людьми. У Игоря седые волосы и борода. На нем были темно-синие брюки и темно-синяя куртка.

Пропавший Игорь. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны