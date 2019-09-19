Чт, 19.09.2019
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Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне Игоря

Пропавший Игорь.

ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощи в поисках 58-летнего Игоря, который ушел вчера в полдень, 18 сентября, из дома по уходу в Таллинне на Кадака-теэ.

Полицейские искали мужчину в расположенных рядом с домом по уходу местах и больницах, но пока поиски не принесли результатов. Игорь может находиться вблизи магазинов.

У Игоря семенящая походка, ему нравится приседать. Так как Игорь имеет дефект речи, обычно он не идет на контакт с чужими людьми. У Игоря седые волосы и борода. На нем были темно-синие брюки и темно-синяя куртка.

Пропавший Игорь.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

По состоянию здоровья без посторонней помощи Игорь может попасть в беду, поэтому всех, кто его видел, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

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