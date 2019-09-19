Фото: в Таллинне водители паркуют машины прямо посреди дороги

МуПо подчеркивает, что эта зона отмечена дорожной разметкой, запрещающей парковку. «Посреди дороги с двухсторонним движением нельзя парковаться. Если это непонятно, следует перечитать Закон о дорожном движении», - сообщает пресс-секретарь МуПо Меэлис Хунт.

13 сентября патруль МуПо провел эксперимент и три раза объехал вокруг Kaubamaja. «После первого круга было пять припаркованных машин, после второго — уже девять, а после третьего — шесть автомобилей. И это за две-три минуты, которые требуются, чтобы сделать круг!» - недоумевает Муниципальная полиция.