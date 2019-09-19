Чт, 19.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Самая большая зарплата в Эстонии у людей в возрасте 40 лет

Гранты шли на зарплаты сотрудникам.

ФОТО: photo2000 / imago images / photo2000 / SCANPIX

Средняя базовая зарплата в частном секторе в Эстонии составляет около 1500 евро в месяц. 

Исследование Fontes охватило 380 частных фирм, которые объединяет то, что каждая из них имеет не менее 20 работников, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Лучше всего труд оплачивается в трех секторах: фармацевтическом, инфотехнологическом и банковском, а скромнее всего – в торговле и сфере обслуживания.

Исследование Fontes подтверждает теорию о существовании так называемого поколения победителей. Самыми большими зарплатами могут в Эстонии похвастаться те, кому сейчас около 40 лет.

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