Самая большая зарплата в Эстонии у людей в возрасте 40 лет

Исследование Fontes охватило 380 частных фирм, которые объединяет то, что каждая из них имеет не менее 20 работников, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Лучше всего труд оплачивается в трех секторах: фармацевтическом, инфотехнологическом и банковском, а скромнее всего – в торговле и сфере обслуживания.