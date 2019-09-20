В Таллинне спешившая на вызов полицейская машина сбила на пешеходном переходе девочку

В четверг, 19 сентября, около 21.00 ехавший на вызов полицейский автомобиль сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место у здания номер 99 по улице Таммсааре-теэ в Таллинне. По сообщению полиции, получившую травмы девочку доставили в больницу.
По словам руководителя оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмаса Крулля, в ДТП попал автомобиль полиции без опознавательных знаков, ехавший с включенными проблесковыми маячками синего цвета. Находившиеся в машине следователи выполняли служебные обязанности.
Находившиеся в машине полицейские, включая 30-летнего водителя, были трезвыми.
По словам Крулля, родители девочки были поставлены в известность об инциденте. Также в полиции пожелали пострадавшей скорейшего выздоровления.
Точные обстоятельства происшествия установят в ходе начатого производства по делу о проступке.