Пт, 20.09.2019
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  • В Таллинне спешившая на вызов полицейская машина сбила на пешеходном переходе девочку

В Таллинне спешившая на вызов полицейская машина сбила на пешеходном переходе девочку

Мигалки полицейской машины. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В четверг, 19 сентября, около 21.00 ехавший на вызов полицейский автомобиль сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 14-летнюю девочку, сообщила пресс-служба Департамента полиции и  погранохраны.

Инцидент имел место у здания номер 99 по улице Таммсааре-теэ в Таллинне. По сообщению полиции, получившую травмы девочку доставили в больницу.

По словам руководителя оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмаса Крулля, в ДТП попал автомобиль полиции без опознавательных знаков, ехавший с включенными проблесковыми маячками синего цвета. Находившиеся в машине следователи выполняли служебные обязанности.

Находившиеся в машине полицейские, включая 30-летнего водителя, были трезвыми. 

По словам Крулля, родители девочки были поставлены в известность об инциденте. Также в полиции пожелали пострадавшей скорейшего выздоровления.

Точные обстоятельства происшествия установят в ходе начатого производства по делу о проступке.

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