Пт, 20.09.2019
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В Амстердаме застрелен бывший игрок английской лиги

Келвин Мейнард

ФОТО: Reuters Staff / REUTERS

32-летний голландский защитник Келвин Мейнард застрелен в Амстердаме,  сообщает Lenta.ru.

К машине Мейнарда подъехали двое неизвестных на черном скутере и несколько раз выстрелили в него. Офицеры с близлежащей пожарной станции попытались помочь мужчине, однако он скончался от полученных ран.

Мейнард в последнее время выступал за голландский любительский клуб «Алфенс Бойз». Также он известен по игре за бельгийский «Антверпен» и британский «Бертон Альбион».

В июле 20-летний мексиканский футболист Эррера Гастелум умер в результате нападения группы неизвестных людей. Они подъехали к спортсмену на мотоцикле, пока он стоял на улице, атаковали его, а один из преступников ударил Гастелума ножом в сердце. Позднее игрок скончался в больнице.

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