В Амстердаме застрелен бывший игрок английской лиги

К машине Мейнарда подъехали двое неизвестных на черном скутере и несколько раз выстрелили в него. Офицеры с близлежащей пожарной станции попытались помочь мужчине, однако он скончался от полученных ран.

Мейнард в последнее время выступал за голландский любительский клуб «Алфенс Бойз». Также он известен по игре за бельгийский «Антверпен» и британский «Бертон Альбион».