Жителей Эстонии засыпали в Facebook сообщениями с фейковых аккаунтов: хотят выманить деньги

Спам распрострянается с невероятной скоростью. Причем мошенники используют для фейковых учетных записей вполне себе эстонские имена: Ану, Грете или Кайса. Они в массовом порядке рассылают запрос на добавления в друзья, а на их страничке имеется лишь ссылка на некий сайт.

ФОТО: Пример фейкового аккаунта.

Стоит обратить внимание, что фейковые аккаунты обычно создаются незадолго до рассылки спама. Чаще всего в профиле имеется фотография, которая, скорее всего, была найдена где-то на просторах интернета.

Например, если перейти по ссылке, указанной в фейковом профиле, становится ясна суть мошенничества: потенциальных жертв призывают отправлять платные SMS на короткий номер. По имеющимся данным, поставщиком услуги является якобы зарегистрированное на Маврикии предприятие New Performance Group. В то же время указанный адрес электронной почты выдуман, а номер мобильного телефона имеет финский код.

Есть опасение, что после отправки SMS жертву подпишут на какую-то услугу, от которой будет непросто отказаться, но в то же время за нее ежемесячно будет взиматься какая-то сумма.