Таллиннское горсобрание решило не отменять плату за детские сады

За предложение соцдемов проголосовали 16 депутатов горсобрания, а 39 были против.

По словам члена фракции социал-демократов Аннелы Оясте, предложенная мера обошлась бы городу в 16-17 млн евро в год: "Бюджет Таллинна составляет почти 800 млн евро, т.е. это вопрос приоритетов".

При этом она признала, что партия не проводила тщательного анализа последствий этой меры.