Таллиннское горсобрание решило не отменять плату за детские сады

Городское собрание Таллинна не поддержало в четверг предложение оппозиционной Социал-демократической партии отменить плату за место в столичных детских садах, пишет Rus.ERR.
За предложение соцдемов проголосовали 16 депутатов горсобрания, а 39 были против.
По словам члена фракции социал-демократов Аннелы Оясте, предложенная мера обошлась бы городу в 16-17 млн евро в год: "Бюджет Таллинна составляет почти 800 млн евро, т.е. это вопрос приоритетов".
При этом она признала, что партия не проводила тщательного анализа последствий этой меры.
Депутат горсобрания от правящей в Таллинне Центристской партии Мярт Сультс заявил, что отмена платы за детский сад возможна в будущем, и, по его словам, горуправа уже составляет анализ воздействий такого шага.