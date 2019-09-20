Пт, 20.09.2019
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Таллиннское горсобрание решило не отменять плату за детские сады

Детсад. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Scanpix

Городское собрание Таллинна не поддержало в четверг предложение оппозиционной Социал-демократической партии отменить плату за место в столичных детских садах, пишет Rus.ERR.

За предложение соцдемов проголосовали 16 депутатов горсобрания, а 39 были против.

По словам члена фракции социал-демократов Аннелы Оясте, предложенная мера обошлась бы городу в 16-17 млн евро в год: "Бюджет Таллинна составляет почти 800 млн евро, т.е. это вопрос приоритетов".

При этом она признала, что партия не проводила тщательного анализа последствий этой меры.

Депутат горсобрания от правящей в Таллинне Центристской партии Мярт Сультс заявил, что отмена платы за детский сад возможна в будущем, и, по его словам, горуправа уже составляет анализ воздействий такого шага.

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