Опрос: Партия реформ удерживает лидерство, популярность EKRE растет

Партию реформ поддерживают 32% избирателей, что на 2% меньше, чем в августе, а число сторонников Центристской партии за месяц снизилось до 21% (-1%). Замыкает тройку лидеров EKRE, которую поддерживают 19% избирателей (+3% с августа).

Рейтинг социал-демократов составил 9% (+1%), а Isamaa - 6% (-1%), а если говорить о не представленных в Рийгикогу партиях, то за "Ээсти 200" были бы готовы проголосовать 5% респондентов, а за "зеленых" - 2%.