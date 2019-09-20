Кошмарный вечер российских клубов в Лигe Европы

"Краснодар" на выезде проиграл "Базелю" 0:5. Если после первого тайма на табло горели еще приличные 0:2 в пользу швейцарцев (дублем отличился Бюа), то после перерыва за две минуты россияне пропустили еще два гола, отличились Лука Дзуффи у швейцарцев и Тонни Вильена у "Краснодара", забивший в свои ворота. Совсем неприличным счет стал на 79-й минуте после гола Окафора. 0:5 - самое крупное поражение "Краснодара" в еврокубках.

Антирекорд в Лиге Европы обновил и ЦСКА. Обескровленные травмами москвичи, у которых из-за различных травм отсутствовали сразу восемь футболистов, играл в Болгарии против "Лудогорца". ЦСКА открыл счет на 11-й минуте, отличился Игорь Дивеев. Во втором тайме хозяевам поля удалось за четыре минуты трижды поразить ворота Акинфеева, точными ударами отметились Вандерсон, Лукоки и Клаудиу Кешериу. Последний оформил в матче хет-трик, поразив ворота армейцев на 68-й и 73-й минутах с пенальти. 1:5 - самое крупное поражение ЦСКА в Лиге Европы. В Лиге чемпионов ЦСКА 26 лет назад проиграл марсельскому "Олимпику" 0:6, правда тот матч, по признаниям самих армейцев был омрачен тем, что французы подмешали неведомы препарат в воду москвичей из-за чего половина тогдашнего состава ЦСКА оказалась не в состоянии играть.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги неудачного матча, назвав причиной результата молодость и неопытность вчерашнего состава ЦСКА: "Такие матчи надо пережить. Их тяжело принять. Но когда 17-летний парень выходит в защите и всей команде по 22-23 года, это непросто.

Не могу сказать, что это явилось главной причиной плачевного результата. Мы проиграли в скорости команды, в скорости работы с мячом. У «Лудогорца» быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы. Мы же легко теряли мяч, никак не могли приноровиться к полю. Трагедией это неправильно называть, это слово подходит для других ситуаций. Это большое разочарование, холодный душ. Мы были гораздо медленнее. Может, сказался именно опыт. Те же Дивеев и Карпов не играли в таких матчах. Мы точно не были безвольными. Могу повторить, что мы не приноровились к скорости соперника, к полю, плохо работали с мячом.

Если Влашич на ровном месте теряет мяч, это говорит о том, что команда играет ниже своего уровня," – цитирует Гончаренко Sports.ru .