Пт, 20.09.2019
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Приз лучшему голкиперу мира назовут именем величайшего советского вратаря

Лев Яшин

ФОТО: General / ©2002 Credit:Topham / PA

Журнал France Football учредил новый приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy) лучшему вратарю мира, передает Sports.ru.

Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».

Список из 10 номинантов будет обнародован 21 октября. 

Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. 

Напомним, что с 1987 года вручается приз лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.

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