Приз лучшему голкиперу мира назовут именем величайшего советского вратаря

Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.

Напомним, что с 1987 года вручается приз лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. В прошлом году награду получил Тибо Куртуа.