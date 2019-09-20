Процесс по делу Таллиннского порта может начаться с самого начала

Ход судебного процесса может перевернуть с ног на голову сделанное в четверг решение судьи Кристины Вялисте не принимать во внимание ходатайство Кереса о рассмотрении дополнительных материалов по делу Таллиннского порта.

Керес хочет получить от Таллиннского порта документы, связанные с подготовкой договоров. «Мы хотим показать, что то, что прокуратура именует ответной услугой на взятку Айну Кальюранду, в действительности было обычной практикой для Таллиннского порта. Но судья сочла, что следствие не нуждается в подобных доказательствах», сообщил Керес.

Защитник сказал, что позицию судьи следует принять. «Но являются ли слова судьи показателем ее беспристрастности — это следует проверить», - сказал Керес, а также добавил, что не хотел бы комментировать возможное предвзятое отношение со стороны судьи до того, как он прослушает запись с четвергового заседания.

В случае, если присяжный адвокат подаст ходатайство об отстранении судьи, решение будут выносить народные судьи. Решение должно выноситься сразу. Это значит, что если Керес подаст ходатайство во вторник, то в этот же день станет известно, будет ли Вялисте и дальше вести процесс по делу Таллиннского порта.

Если судью Вялисте отстранят, это будет означать, что начавшийся 7 мая долгожданный судебный процесс придется начать с самого начала.

К настоящему моменту в рамках судебного процесса дело дошло до заслушивания свидетелей. В связи с намерением Кереса подать ходатайство об отстранении судьи другие защитники сочли, что судебный процесс следует приостановить, пока не будет вынесено решение по ходатайству Кересе.

Против выступает представитель Таллиннского порта как пострадавшей стороны Марко Кайрак, который сообщил, что Керес еще не подавал ходатайства. «Пока речь идет лишь о мысли, возникшей в голове Кереса. В таком случае мы могли бы требовать приостановки всех судебных процессов, когда кому-то в голову придется некая мысль», - сказал Кайрак. Того же мнения придерживается судья Вялисте, которая решила продолжить судебное заседание и перейти к заслушиванию свидетелей.

Возможная подача ходатайства Кереса может нарушить и планы прокуратуры, представители которой уже договорились со свидетелями о выступлении в суде во вторник. Но все может измениться, если будет подано ходатайство об отстранении судьи.

Госпрокуратура в сентябре 2017 года передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов.

Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее госпрокуратура.