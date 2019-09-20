Процесс по делу Таллиннского порта может начаться с самого начала

Судебный процесс по делу бывших руководителей Таллиннского порта теоретически может начаться с самого начала, поскольку защитник бывшего председателя правления порта Айна Кальюранда Пауль Керес рассматривает возможность подачи ходатайства об отстранении судьи, пишет Postimees.
Ход судебного процесса может перевернуть с ног на голову сделанное в четверг решение судьи Кристины Вялисте не принимать во внимание ходатайство Кереса о рассмотрении дополнительных материалов по делу Таллиннского порта.
Керес хочет получить от Таллиннского порта документы, связанные с подготовкой договоров. «Мы хотим показать, что то, что прокуратура именует ответной услугой на взятку Айну Кальюранду, в действительности было обычной практикой для Таллиннского порта. Но судья сочла, что следствие не нуждается в подобных доказательствах», сообщил Керес.
Защитник сказал, что позицию судьи следует принять. «Но являются ли слова судьи показателем ее беспристрастности — это следует проверить», - сказал Керес, а также добавил, что не хотел бы комментировать возможное предвзятое отношение со стороны судьи до того, как он прослушает запись с четвергового заседания.
В случае, если присяжный адвокат подаст ходатайство об отстранении судьи, решение будут выносить народные судьи. Решение должно выноситься сразу. Это значит, что если Керес подаст ходатайство во вторник, то в этот же день станет известно, будет ли Вялисте и дальше вести процесс по делу Таллиннского порта.
Если судью Вялисте отстранят, это будет означать, что начавшийся 7 мая долгожданный судебный процесс придется начать с самого начала.
К настоящему моменту в рамках судебного процесса дело дошло до заслушивания свидетелей. В связи с намерением Кереса подать ходатайство об отстранении судьи другие защитники сочли, что судебный процесс следует приостановить, пока не будет вынесено решение по ходатайству Кересе.
Против выступает представитель Таллиннского порта как пострадавшей стороны Марко Кайрак, который сообщил, что Керес еще не подавал ходатайства. «Пока речь идет лишь о мысли, возникшей в голове Кереса. В таком случае мы могли бы требовать приостановки всех судебных процессов, когда кому-то в голову придется некая мысль», - сказал Кайрак. Того же мнения придерживается судья Вялисте, которая решила продолжить судебное заседание и перейти к заслушиванию свидетелей.
Возможная подача ходатайства Кереса может нарушить и планы прокуратуры, представители которой уже договорились со свидетелями о выступлении в суде во вторник. Но все может измениться, если будет подано ходатайство об отстранении судьи.
Госпрокуратура в сентябре 2017 года передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов.
Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее госпрокуратура.
Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому.
Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.
Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую Кийлю обещали представители турецкого и польского судостроительных заводов в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже паромов.
Согласно обвинению, Пайде был согласен получить взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около 2 млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.
Руководившая уголовным следствием госпрокурор Лаура Фельдманис ранее сказала, что Кийль и Кальюранд брали взятки в корыстных целях. «Согласно обвинению, есть основания полагать, что Кийль и Кальюранд последовательно брали взятки в течение многих лет. Для сокрытия преступного происхождения полученных взяток и реальных владельцев денег использовались различные юридические и физические лица. В рамках уголовного следствия взятые ими в форме взятки суммы были арестованы», - добавила она.
Фигурантами дела являются Аллан Кийль, Айн Кальюранд, Мартин Пайде, Эно Саар, предприятие HTG Invest AS, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, фирма Keskkonnahoolduse OÜ, Тойво Промм, Валдо Ыунап и Ян Пашковский.
Предварительное следствие по делу провел департамент полиции безопасности под руководством госпрокуратуры.