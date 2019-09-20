Осьминоги и тельняшки – такой Бискай мы хотели!

Выход из Бреста задержался из-за осьминога.

Если хочешь за минимальное время выманить команду из коек на палубу, достаточно крикнуть: «Кит на траверсе!» Или дельфины прямо по курсу. В Бискайском заливе в одном случае хватило канистры, которая бултыхалась мимо. Чем дальше от земли, тем больше нравится каждая птица, рыба или даже неживой объект.

Перед выходом из Бреста был соверен поход в большой научно-морской парк Océanopolis. Наблюдая из-за стекла за подводной жизнью, мы обсуждали, что при движении на поверхности воды мы теоретически знаем, что происходит под нами, но на самом деле не понимаем, насколько она разнообразна и красочна – в прямом смысле слова поверхностный подход.

Мы уже отдавали концы от пристани, когда подводный мир неожиданно дал о себе знать. Прямо на наших глазах местный мальчишка поймал на обычную удочку большого осьминога. Вся набережная оживилась и мы тоже. Судовой художник Анна Литвинова с энтузиазмом решила, что мы должны взять это чудище с собой и съесть. Юный рыбак немедленно согласился на сделку купли-продажи и честно сказал, что сам не смог бы ничего предпринять с осьминогом. Мы нагуглили лучшие рецепты, ничего сложного!

Конец осьминога. ФОТО: Maris Pruuli

Мы отнесли своего осьминога, активно пытавшегося выбраться из пакета, в рыбный магазин, где нам его охотно приготовили. Анна хотела оставить его чернила для краски, но они уже были выброшены в мусор. Ну и ладно, продолжим работать с акрилом.

В сумерках в Бискайском заливе осьминога потушили и замариновали. Кок Венд не включил осьминога в меню, назвав это проектом Анны и приготовил команде ранее добытого в рыбном магазине хека и макрель. Но когда дошло до маринада, Венд храбро помогал Анне, поскольку все понимали, что хрупкую женщину нельзя оставлять наедине с чудищем, которое пытается за все зацепиться своими присосками.

Для капитана Меэлиса Саарлайд а Брест стал 25-м портом посла Роомассааре, маленький юбилей! Сейчас наш капитан больше всего боится, что в один прекрасный день ему придется надеть в Рио-де-Жанейро носки и ботинки. «Думаю, в самолет пускают и босиком», - обнадежил его босой Венд из камбуза.

Вид на Бискай. ФОТО: Maris Pruuli

Выход из Бреста в Бискай был прекрасен, шикарные прибрежные скалы, крепости, старые мосты, рыбацкие деревушки. Была связь, постоянно приходили мейлы, в которых нетерпеливо спрашивали, когда мы прибудем в Виго. Глава экспедиции на это отвечал: «Друзья, это морское путешествие на паруснике. Бискайский залив. Ничего нельзя гарантировать. К полудню воскресенья судно точно будет на месте, в лучшем случае чуть раньше».

Ночной вид. ФОТО: Maris Pruuli