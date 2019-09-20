Пт, 20.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Фото: мистический ночной Кренгольм на фестивале Station Narva

В рамках фестиваля Station Narva проходят ночные экскурсии по территории Кренгольмской мануфактуры. В заброшенных цехах, складах, бытовых помещениях выпускники Эстонской художественной академии установили проекторы и цветную подсветку.

Пожалуй, главный герой светофого представления - старый ткацкий станок, который стоит посреди теперь уже пустого цеха. Из динамиков раздается шум работающего ткацкого производства, а из станка будто выходит ткань - на самом деле это бесконечное чередование нулей и единиц, которое проецируется на пол и стены цеха.

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