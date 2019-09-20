Фото: мистический ночной Кренгольм на фестивале Station Narva

Пожалуй, главный герой светофого представления - старый ткацкий станок, который стоит посреди теперь уже пустого цеха. Из динамиков раздается шум работающего ткацкого производства, а из станка будто выходит ткань - на самом деле это бесконечное чередование нулей и единиц, которое проецируется на пол и стены цеха.