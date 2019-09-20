Исследование: рост кредитного бремени заставляет людей страховать жизнь

По словам директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, чаще всего кредитные обязательства берут на себя люди в возрасте 31-50 лет и люди с детьми. «Если кто-то из кормильцев станет нетрудоспособным или семья потеряет один из своих постоянных источников дохода, то 19 процентов семей в нашей стране начнут испытывать серьезные финансовые трудности, но 61 процент семей считает, что это не повлияет на их благосостояние», - сказал Йессе.

«Если у семьи имеется кредит и произойдет трагическое событие, погашение кредита параллельно с повседневными расходами станет намного сложнее. В этом контексте особенно уязвимы семьи с детьми. Но эти риски можно отвести при помощи страхования жизни», - сказал Йессе.

Исследование подтвердило, что финансовая стабильность без привычного дохода одного члена семьи зависит от уровня суммарного дохода семьи – чем она зажиточнее, тем менее трудно будет всем ее членам, и наоборот.

Как отметила руководитель отдела Swedbank по страхованию жизни Элерийн Рейнманн, крупные кредитные обязательства заставляют людей серьезно задуматься о потенциальных рисках. «Каждый третий оформляющий жилищный кредит клиент также заключает договор страхования жизни. Если в результате несчастного случая или заболевания кредитополучатель станет нетрудоспособным или скончается, страховая компания погасит кредит за него, благодаря чему семья не потеряет жилье. Для каждого кредитополучателя важно, чтобы его обязательство не стало непосильным бременем для него самого и родных ему людей. Клиенты, которые тщательно продумывают не только кредитные обязательства, но и сопряженные с ними риски, выбирают расширенное страхование жизни». - сказала она.

Страхование жизни помогает семье справиться с финансовыми трудностями в ситуации, когда один ее член попал в аварию, тяжело заболел или умер. Страхование жизни оформляется для защиты своих близких от чрезмерных затрат. Это особенно важно при наличии кредита или лизинга, погашение которого при отсутствии дохода одного члена семьи зачастую становится невозможным.

В проведенном в июле онлайн-опросе «Защищенность и отношение к услугам страхования» приняло участие 1015 человек в возрасте от 18 до 64 лет.