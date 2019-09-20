Мартин Лайне: ксенофобия ведет нашу культуру к гибели

Лукас считает в том числе, что «wolt и bolt» ведут нас к исчезновению эстонского языка и культуры, поскольку с помощью смарт-приложений предлагают услуги люди, не владеющие языком.

На это Языковая инспекция выразила пожелание расширить армию чиновников, чтобы активнее докапываться до курьеров и таксистов.

Но чудо современных приложений как раз в том и заключается, что клиент вводит в него информацию, а оказывающий услугу получает ее на универсальном языке, чтобы предоставить возможно лучшую услугу. Гениальная система, которой я и сам из-за языкового барьера часто пользуюсь, находясь за границей,

Так, например, услуга доставки на дом стала столь простой, что стали брать на работу даже глухонемых курьеров. Uber предлагает возможность попросить водителя о тишине, поскольку клиент не нуждается в беседе. Вышеописанное дает, в свою очередь, возможность внести свой вклад в общество и тем, кто иначе бы этого не сделал. Так сказать, в качестве подработки помимо учебы или основной работы, несмотря на инвалидность, происхождение или знание языка. Современные технологии связывают разные слои общества и совместная деятельность, развитие и интеграция в том числе происходят более эффективно.

Органы ООН по правам человека неоднократно объясняли, что наш Закон о языке - дискриминирующий и жесткий и препятствует возможности людей внести свой равноправный вклад в общество.

Теперь же выясняется, что это проблема.

Я считаю, что Языковая инспекция, хоть она и важное ведомство, должна серьезно пересмотреть свою деятельность в меняющемся мире XXI века. И я не единственный, кто так думает.

Органы ООН по правам человека неоднократно объясняли, что наш Закон о языке дискриминирующий и жесткий, он препятствует возможности людей внести свой равноправный вклад в общество. Столь же часто стартапы, которые называют нашей честью и славой, считают, что чрезмерная реакция и стигматизация «чужаков» явно ограничивают свободу предпринимательства.

Я понимаю противостояние глобализации. Эстонский язык и культура из-за того, что они малы, остаются ужасающе хрупкими и нуждаются в защите.

В то же время я считаю, что развитие единого общества и равные возможности развивают наш язык и культуру. Хотя беседа и не обязательна, я ни с одним иммигрантом не говорил так много по-эстонски, как с каким-нибудь курьером по доставке еды африканского происхождения, который видит в своей работе возможность улучшить навыки владения языком.