Суд приговорил гражданина Латвии к тюремному сроку за причинение травм ребенку

Харьюский уездный суд в пятницу приговорил гражданина Латвии к тюремному сроку за причинение травм ребенку знакомой.
Суд приговорил 42-летнего Дайниса к пяти годам лишения свободы. Из-за ускоренного порядка судебного производства этот срок сократили на треть и окончательный срок наказания составил три года и четыре месяца. Срок заключения отсчитывается от ареста мужчины 12 декабря прошлого года.
Суд также решил выслать мужчину из Эстонии и на пять лет запретить ему въезд в страну.
Суд приговорил мать ребенка, 30-летнюю Екатерину, к четырем месяцам тюрьмы условно за то, что она не сообщала о травмах ребенка.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла 42-летнего Дайниса в том, что в конце 2018 года, когда он должен был заботиться о пятимесячном ребенке своей знакомой, он насильственными действиями причинил ребенку тяжкие травмы.
Прокуратура также обвиняет мать, 30-летнюю Екатерину, в том, что после того, как она узнала о травмах ребенка, она не обращалась к врачу, пока состояние ребенка не стало опасным для жизни.
Врачи все же смогли спасти жизнь ребенка.
Дайнис также обвинялся в том, что весной 2018 года он управлял автомобилем, находясь в состоянии наркотического опьянения, в июне 2018 года угрожал другому мужчине ножом, а в июле 2018 года угрожал одному мужчине убийством.