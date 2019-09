Талантлив во всем: Месси представил собственную линию одежды

Fue un placer estar en el lanzamiento de mi marca de ropa. A partir de hoy está disponible la primera colección en @themessistore, en el enlace de mi bio. Un abrazo a todos. It was a pleasure to be at the launch of my clothing brand. The first @themessistore collection is available from today via the link in my bio. Hugs to you all.

