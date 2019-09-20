СМИ: Белый дом расследует жалобу разведки на президента Трампа, касающуюся Украины

Его попросили прокомментировать данные газеты The Washington Post, утверждавшей, что тревогу разведчика вызвала некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины и затрагивала национальные интересы США.

"Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не следует сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года [в США]?" - пояснил Джулиани. Он предположил, что упомянутые им коррупционные деяния совершали лица на Украине, "стремившиеся подставить" Трампа.

Адвоката главы государства попросили прокомментировать версию, согласно которой Трамп во время разговора с Зеленским прозрачно намекнул, что блокирует выделение Соединенными Штатами $250 млн на военную помощь Украине, если Киев откажется расследовать происки бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в 2016 году. По мнению Джулиани, подобная гипотеза полностью соответствует тому, что Байден признал два года назад: он говорил тогдашнему президенту Украины [Петру Порошенко], что тот не получит $1,2 млрд, если не уволит своего генерального прокурора [Виктора Шокина].

Джулиани акцентировал внимание на том, что этот скандальный эпизод не освещался должным образом ведущими американскими СМИ, предубежденными против Трампа. Однако эти же СМИ сейчас рьяно раскручивают шумиху вокруг жалобы неназванного американского разведчика. Джулиани заверил, что ему ничего не известно о событиях, описанных The Washington Post.

Сотрудник разведки подал жалобу через 2,5 недели после телефонного разговора Трампа и Зеленского. Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США уже проводят расследование в связи с этой беседой. Они предполагают, что Трамп, Джулиани и другие лица из окружения американского лидера пытаются побудить Украину косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок на выборах 2020 года. Законодатели потребовали полную стенограмму разговора.

Сам Трамп опроверг утверждения СМИ о том, что мог в беседе с одним из иностранных лидеров дать обещание, ущемляющее американские интересы.

Как сообщала в августе CNN, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) заострял внимание на том, что Джулиани провел консультации с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Они якобы касались Байдена, который сейчас считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах. По данным CNN, Джулиани и Ермак обсуждали то, какую роль сыграл Байден в увольнении прокурора Украины Виктора Шокина. Он занимался расследованием деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном Байдена.