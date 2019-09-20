По стопам отца: сын Сергея Парейко привел сборную Эстонии к победе

Для сборных младших юношей эта игра стала первой истории. Поединок против Албании хоть и завершился вничью 1:1, в составе сборной Эстонии отличился Хенри Кяблик, но по регламенту турнира в случае такого исхода соперники пробивали серию пенальти. Эстонские юноши реализовали все свои попытки, а с одним ударом албанских футболистов справился вратарь сборной, сын легендарного стража ворот Сергея Парейко, Даниил. В серии пенальти сборная Эстонии одержала победу 5:4.