Пт, 20.09.2019
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  • По стопам отца: сын Сергея Парейко привел сборную Эстонии к победе

По стопам отца: сын Сергея Парейко привел сборную Эстонии к победе

Сборная Эстонии U15

ФОТО: jalgpall.ee

Сборная Эстонии U15 по футболу провела на международном турнире в Албании первый поединок с хозяевами турнира, передает Jalgpall.ee.

Для сборных младших юношей эта игра стала первой истории. Поединок против Албании хоть и завершился вничью 1:1, в составе сборной Эстонии отличился Хенри Кяблик, но по регламенту турнира в случае такого исхода соперники пробивали серию пенальти. Эстонские юноши реализовали все свои попытки, а с одним ударом албанских футболистов справился вратарь сборной, сын легендарного стража ворот Сергея Парейко, Даниил. В серии пенальти сборная Эстонии одержала победу 5:4.

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