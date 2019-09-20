Пт, 20.09.2019
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Полиция ищет пропавшую 77-летнюю Веру: ее жизнь может быть в опасности

Tartumaal kadunuks jäänud Veera.

ФОТО: Politsei

В среду вечером, 18 сентября Центр тревоги получил сообщение, что в Тартумаа, в деревне Вальмаотса, на территории природного заповедника Алам-Педья пропала женщина с проблемами со здоровьем. 

У пропавшей Веры при себе нет телефона. К вечеру среды она находилась без жизненно важных лекарств уже целый день.

Полиция развернула масштабную операцию, были привлечены патрули, служебные собаки, самолет, дрон и добровольцы. Последний раз ее видели в Тартумаа на территории природного заповедника Алам-Педья. Поиски продолжаются уже два дня.

Полиция активно собирает информацию, как и при каких обстоятельств потерялась женщина. 

Проживает Вера в Тарту, однако домой она не вернулась. По данным полиции, на ней надета желтовато-коричневая куртка. 

Если у кого-то имеется информация о возможном местоположении женщины, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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