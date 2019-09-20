Полиция ищет пропавшую 77-летнюю Веру: ее жизнь может быть в опасности

В среду вечером, 18 сентября Центр тревоги получил сообщение, что в Тартумаа, в деревне Вальмаотса, на территории природного заповедника Алам-Педья пропала женщина с проблемами со здоровьем.
У пропавшей Веры при себе нет телефона. К вечеру среды она находилась без жизненно важных лекарств уже целый день.
Полиция развернула масштабную операцию, были привлечены патрули, служебные собаки, самолет, дрон и добровольцы. Последний раз ее видели в Тартумаа на территории природного заповедника Алам-Педья. Поиски продолжаются уже два дня.
Полиция активно собирает информацию, как и при каких обстоятельств потерялась женщина.
Проживает Вера в Тарту, однако домой она не вернулась. По данным полиции, на ней надета желтовато-коричневая куртка.
Если у кого-то имеется информация о возможном местоположении женщины, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.