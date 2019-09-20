Креатив ниже пояса: почему нельзя в центре города раздвигать ноги обнаженной красотке

Можете считать меня ханжой, это – как вам будет благоугодно. Но я вот что хочу сказать. Я оттянул действительную воинскую повинность в Советской армии, да не просто в армии, а в стройбате. Там хорошее знание ненормативной лексики было максимально действенным оружием самозащиты, так что разные там слова и предметы, ими обозначаемые, мне известны.

Не стоит лишний раз пропагандировать искусство, странным образом перекочевавшее на улицы наших городов и в залы галерей со стен общественных сортиров.

И, тем не менее, когда я вижу на сарае слово из трех букв (и это отнюдь не «мир»), то, хотя я прекрасно знаю, что в этом сарае на самом деле, – дрова меня коробит. Мне просто противно.

И в просьбе невозможно отказать…

Поэтому решение столичной мэрии убрать, «по многочисленным просьбам трудящихся», скандальные плакаты с городских улиц вызывает вполне нормальную реакцию в виде «чувства глубокого удовлетворения». И это тот случай, когда процитированные выше затасканные формулировки из недоброй памяти недавнего прошлого воспринимаются без всякой иронии и без (ах, как модно стало сегодня употреблять это прелестное словосочетание!) когнитивного диссонанса.

Вообще у меня есть некоторые соображения по поводу аффектированного стремления некоторых товарищей щеголять своим свободомыслием и полной раскованностью. Это именно они (не станем конкретно указывать пальцем) гневно упрекают городские власти во введении цензуры и жестких запретов, что абсолютно недопустимо в цивилизованном демократическом обществе и бессмысленно в стремительно развивающееся время вольного интернета и прочих благ технического прогресса.

Во-первых, никто ничего не запрещал. Таллиннский департамент предпринимательства ПОПРОСИЛ фирму OÜ Megameedia Grupp в течение трех дней «удалить размещенную на наружных носителях рекламу выставки британского художника, фотографа и кинематографиста Элисон Джексон "Правда умерла", потому что она (реклама) противоречит установленным Законом о рекламе требованиям, согласно которым реклама не может идти вразрез с добрыми обычаями и традициями».

А во-вторых, друзья мои, существуют все-таки определенные правила защиты окружающей среды, и речь не только о природе, но и об охране публичного медиапространства. Кому-то нравится эстетика естественных отправлений человеческого организма. Никаких возражений! Арендуйте помещение, платите обслуживающему персоналу, приглашайте единомышленников – и флаг вам в руки, ветер в паруса и семь футов под килем! Но не принуждайте других, кому ваши эстетические предпочтения вчуже, глядеть на предметы вашего восхищения. На вашу выставку я могу не ходить. А могу, кстати, и прийти – из любопытства. А ходить (и паче того – ездить) по городу с закрытыми газами – как-то некомфортно…

Может, и не стоило так подробно обсуждать сегодня эту тему, но что-то уж очень много за последнее время стало поводов. То меня настойчиво призывают писать в душе. То художник Марко Мяэтамм порадует публику своей картинкой «Все веселятся» о гормональных фантазиях пубертатного возраста. То другой, не менее скандальный, автор Тойво Пильт изобразит президента республики в теплой компании с сексуально озабоченными роботами. То… Впрочем, не стоит лишний раз пропагандировать искусство, странным образом перекочевавшее на улицы наших городов и в залы галерей со стен общественных сортиров. Откуда, кстати, эти произведения начисто исчезли. Любопытный, согласитесь, феномен!

В общем, с этим все ясно. А что касается эффектной и тоже очень шокирующей (она же провокационная и скандальная) рекламы, которая наверняка, как минимум, привлекла бы внимание к выставке Элисон Джексон «Правда умерла», то предлагаю идею – бесплатно! Крупно – открытый черный гроб, а в нем свернутая так, чтобы было видно название, газета «Правда»...