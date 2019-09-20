Креатив ниже пояса: почему нельзя в центре города раздвигать ноги обнаженной красотке

Если сказали «А» в виде десятиметровых плакатов с «президентом Трампом», раздвигающим ноги обнаженной красотке (интересно, с какой целью?) и «принцессой Дианой», поднявшей средний палец руки (надо объяснять, что означает такой жест?), то следует и остальные буквы алфавита проиллюстрировать. Ну, хотя бы «Б». И как можно нагляднее.
Давайте, например, соорудим в центре Таллинна огромный, величиной с Пизанскую башню, фаллос. Во всех анатомических подробностях, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в том, ЧТО он (она) видит. А для полноты комплекта задекорируем Вируские ворота под вагину. Тоже с деталями…
Тем же, кто станет возражать, объясним, что перед ними креативные артефакты, а сами возражающие ничего не понимают в искусстве. Ну что, в самом деле?!
Хотите самовыражаться? Только не выражаться!
Все эти, прямо скажем, завиральные идеи пронеслись у меня в мыслях, когда я, не поверив сначала в реальность увиденного, буквально споткнулся взглядом об эти, мягко выражаясь, баннеры, размещенные на протяжении всей злополучной Лаагна-теэ, только что пережившей нашествие Криса Нолана, а теперь вот подвергшейся нападению креативщиков из Центра фотоискусства Fotografiska.
К слову, еще один аргумент в пользу ликвидации таких плакатов, почему-то ускользнувший от внимания участников дискуссии (а дискуссия в обществе развернулась нешуточная!). Установленные вдоль автомобильной скоростной трассы, «веселые картинки» вполне способны стать причиной возникновения аварийной ситуации, поскольку агрессивно привлекают внимание водителей к себе, тем самым отвлекая от контроля дорожной ситуации.
Умышленно не упоминаю здесь автора экспозиции «Правда умерла», размещенной в упомянутой галерее, поскольку идея использовать некоторые ее (автор-то – женщина) работы в качестве билбордов принадлежит все-таки, насколько я понял, не самому фотомастеру, а именно что рекламщикам.
Честное слово, даже странно убеждать, что размещение таких плакатов на улицах города… как бы это выразиться, не впадая в патетику... нам всем даже не к лицу.
Ну, как Воланду – делать фокусы…
А кстати о «Мастере и Маргарите». Там, помнится, буфетчик Фокич, приходивший к Воланду по поводу червонцев, превратившихся в резаную бумагу, увидев обнаженную горничную (ведьму Геллу), которая открыла ему дверь, подумал про себя: «Ай да горничная у иностранца! Тьфу ты, пакость какая!»
То есть, натурально, автор романа Фокичу не симпатизирует и над ханжеством последнего явно недобро иронизирует. Но заметьте при этом: Булгаков сценку с буфетчиком и Геллой размещает в полутемной прихожей «нехорошей квартиры», а отнюдь не посередине Тверской улицы и даже не в театре Варьете, где, впрочем, тоже происходят маловысокоморальные события, но все-таки не скабрезного, а, скорее, комично-неприличного свойства.
Это я к тому, что всему есть свое время и всему есть свое место. И те же самые фотографии, размещенные в залах Fotografiska, где они являются частью общего визуального пространства, рифмуются с другими работами того же мастера и, все вместе создают общую концепцию (я бы даже рискнул сказать: общий контент…), не вызывают негативных эмоций. По крайней мере, у меня не вызывают.
А когда вырванные из этого контекста картинки играют роль приманки, то (опять-таки сугубо личное восприятие) эффект достигается прямо противоположный.
Можете считать меня ханжой, это – как вам будет благоугодно. Но я вот что хочу сказать. Я оттянул действительную воинскую повинность в Советской армии, да не просто в армии, а в стройбате. Там хорошее знание ненормативной лексики было максимально действенным оружием самозащиты, так что разные там слова и предметы, ими обозначаемые, мне известны.
Не стоит лишний раз пропагандировать искусство, странным образом перекочевавшее на улицы наших городов и в залы галерей со стен общественных сортиров.
И, тем не менее, когда я вижу на сарае слово из трех букв (и это отнюдь не «мир»), то, хотя я прекрасно знаю, что в этом сарае на самом деле, – дрова меня коробит. Мне просто противно.
И в просьбе невозможно отказать…
Поэтому решение столичной мэрии убрать, «по многочисленным просьбам трудящихся», скандальные плакаты с городских улиц вызывает вполне нормальную реакцию в виде «чувства глубокого удовлетворения». И это тот случай, когда процитированные выше затасканные формулировки из недоброй памяти недавнего прошлого воспринимаются без всякой иронии и без (ах, как модно стало сегодня употреблять это прелестное словосочетание!) когнитивного диссонанса.
Вообще у меня есть некоторые соображения по поводу аффектированного стремления некоторых товарищей щеголять своим свободомыслием и полной раскованностью. Это именно они (не станем конкретно указывать пальцем) гневно упрекают городские власти во введении цензуры и жестких запретов, что абсолютно недопустимо в цивилизованном демократическом обществе и бессмысленно в стремительно развивающееся время вольного интернета и прочих благ технического прогресса.
Во-первых, никто ничего не запрещал. Таллиннский департамент предпринимательства ПОПРОСИЛ фирму OÜ Megameedia Grupp в течение трех дней «удалить размещенную на наружных носителях рекламу выставки британского художника, фотографа и кинематографиста Элисон Джексон "Правда умерла", потому что она (реклама) противоречит установленным Законом о рекламе требованиям, согласно которым реклама не может идти вразрез с добрыми обычаями и традициями».
А во-вторых, друзья мои, существуют все-таки определенные правила защиты окружающей среды, и речь не только о природе, но и об охране публичного медиапространства. Кому-то нравится эстетика естественных отправлений человеческого организма. Никаких возражений! Арендуйте помещение, платите обслуживающему персоналу, приглашайте единомышленников – и флаг вам в руки, ветер в паруса и семь футов под килем! Но не принуждайте других, кому ваши эстетические предпочтения вчуже, глядеть на предметы вашего восхищения. На вашу выставку я могу не ходить. А могу, кстати, и прийти – из любопытства. А ходить (и паче того – ездить) по городу с закрытыми газами – как-то некомфортно…
Может, и не стоило так подробно обсуждать сегодня эту тему, но что-то уж очень много за последнее время стало поводов. То меня настойчиво призывают писать в душе. То художник Марко Мяэтамм порадует публику своей картинкой «Все веселятся» о гормональных фантазиях пубертатного возраста. То другой, не менее скандальный, автор Тойво Пильт изобразит президента республики в теплой компании с сексуально озабоченными роботами. То… Впрочем, не стоит лишний раз пропагандировать искусство, странным образом перекочевавшее на улицы наших городов и в залы галерей со стен общественных сортиров. Откуда, кстати, эти произведения начисто исчезли. Любопытный, согласитесь, феномен!
В общем, с этим все ясно. А что касается эффектной и тоже очень шокирующей (она же провокационная и скандальная) рекламы, которая наверняка, как минимум, привлекла бы внимание к выставке Элисон Джексон «Правда умерла», то предлагаю идею – бесплатно! Крупно – открытый черный гроб, а в нем свернутая так, чтобы было видно название, газета «Правда»...
Тоже кто-то может обидеться, но, по крайней мере, для детской психики не так травматично.