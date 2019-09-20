Видео: полиция пытается установить личность мужчины, устроившего погром в центре города

Ранним утром в субботу, 7 сентября, неизвестный молодой человек разгромил частное имущество в центре Пярну.
Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, который в Пярну на улице Пюхавайму сломал цветочное ограждение. После чего он направился на улицу Кунинга, где находится летняя терраса офисного здания. Он вытащил металлическое основание стенда, в котором было установлено меню, и сломал им ограждение террасы.
Ляэнеская префектура просит всех людей, у кого есть информация об этом человеке, дать знать по телефону 444 6568 или написать на э-почту kristiina.hallimae@politsei.ee.