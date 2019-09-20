Пт, 20.09.2019
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  • Видео: полиция пытается установить личность мужчины, устроившего погром в центре города

Видео: полиция пытается установить личность мужчины, устроившего погром в центре города

Politsei palub abi tuvastamaks kaamerasse jäänud noormeest.

ФОТО: Lääne prefektuur

Ранним утром в субботу, 7 сентября, неизвестный молодой человек разгромил частное имущество в центре Пярну. 

Полиция просит помощи в установлении личности мужчины, который в Пярну на улице Пюхавайму сломал цветочное ограждение. После чего он направился на улицу Кунинга, где находится летняя терраса офисного здания. Он вытащил металлическое основание стенда, в котором было установлено меню, и сломал им ограждение террасы. 

Ляэнеская префектура просит всех людей, у кого есть информация об этом человеке, дать знать по телефону 444 6568 или написать на э-почту kristiina.hallimae@politsei.ee.

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