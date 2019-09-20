МИД России: требование компенсации за ущерб от советской оккупации – личный проект Рейнсалу

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала требование о компенсации за ущерб от советской оккупации, выдвинутое министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, его личной инициативой, поскольку, согласно позиции РФ, оккупации не было.
Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой потребовал МИД Эстонии, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
По словам Захаровой, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.
Она напомнила, что в прошлом году Рейнсалу будучи министром юстиции подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". "Кстати, в Литве этот демарш не поддержали. В самой Эстонии просто-напросто дезавуировали. Глава правительства тогда отметил, что "его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет", - сказала Захарова на брифинге.
"По существу вопроса. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что российская позиция остается неизменной. Мы не приемлем само понятие "советской оккупации", через которое в подобном ключе пытаются интерпретировать освобождение европейских народов от фашистского порабощения. Следовательно, отвергаем и искусственно выдвигаемые к России юридически ничтожные претензии", - добавила она.