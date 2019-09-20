МИД России: требование компенсации за ущерб от советской оккупации – личный проект Рейнсалу

Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой потребовал МИД Эстонии, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, подобные заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельных политиков.

Она напомнила, что в прошлом году Рейнсалу будучи министром юстиции подписал со своим латвийским коллегой заявление о намерении добиваться от России возмещения ущерба за "советскую оккупацию". "Кстати, в Литве этот демарш не поддержали. В самой Эстонии просто-напросто дезавуировали. Глава правительства тогда отметил, что "его кабинет заниматься составлением и выдвижением претензий к Российской Федерации не будет", - сказала Захарова на брифинге.