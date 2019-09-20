На предстоящих выходных клиентов Swedbank ожидает неприятный сюрприз

Об этом предупредила пресс-служба банка, отметив, что ночью и ранним утром с 01.00 до 06.00 во все указанные дни могут возникать кратковременные (до 15 минут) перебои в работе интернет-банка, при пользовании банковскими карточками и банкоматами.

В соответствии с законодательством, банк два раза в год проводит тесты, чтобы обеспечить надежность работы банковских систем.

«Приносим извинения за возможные неудобства, и рекомендуем клиентам запланировать пользование интернет-банком и банковскими карточками с таким расчетом, чтобы работы по обслуживанию не помешали их банковским операциям», - отметили в пресс-службе.