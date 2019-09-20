Пт, 20.09.2019
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  • Подробности жуткого ДТП в Петергофе: за рулем был украинец из Таллинна, его пассажир сгорел заживо

Подробности жуткого ДТП в Петергофе: за рулем был украинец из Таллинна, его пассажир сгорел заживо

ДТП, Петергоф, 19 сентября

ФОТО: vk.com/new.petergof

Только спустя сутки полиции Санкт-Петербурга удалось установить виновника тяжелой аварии в Петергофе с участием BMW и автобуса. Водителем BMW был живущий в Эстонии гражданин Украины, а в полыхавшей после столкновения легковушке полностью сгорел его пассажир, пишет Фонтанка.

ДТП, Петергоф, 19 сентября

ФОТО: vk.com/new.petergof

ДТП на Санкт-Петербургском шоссе, 119, произошло в ночь на 19 сентября. BMW-328 с эстонскими номерами не справился с управлением и врезался на встречке в автобус «Волгобас» «Пассажиравтотранса». От удара легковой автомобиль загорелся, в нем сгорел один человек, второго увезли в больницу в состоянии средней тяжести. 

Точно понять, кто погиб в аварии, сразу не смогли. Сначала УГИБДД сообщало о смерти пассажира, через несколько часов правоохранительные органы рапортовали, что жертва — водитель. С личностями определиться тоже оказалось не так-то просто. 

К утру 20 сентября картина такова: за рулем BMW был 35-летний гражданин Украины, живущий в Таллинне. На машине с эстонскими номерами он въехал в Россию в июне с частным визитом. Нигде не регистрировался. Он остался жив. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сломал несколько ребер, после оказания помощи его задержали. Как говорят, при госпитализации ощущался запах спиртного. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено. 

Пассажиром легковушки, предположительно, являлся житель Петергофа 1982 года рождения. Предположительно — потому что мужчина сгорел полностью. 

Еще одной пострадавшей можно назвать 43-летнюю кондуктора автобуса «Волгабас 5270». Она, впрочем, отделалась ссадинами и ушибами.

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