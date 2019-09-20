Ученик Тутберидзе установил рекорд мира, Александр Селевко идет в топ-10

Самсонов выходил на лед в первой разминке. И сразу задал высокую планку, исполнив все элементы на шикарные плюсы. Начал фигурист с трикселя, затем последовали идеальные тройной риттбергер и каскад тройной лутц — тройной тулуп. За технику россиянин получил 49,55 — это всего на 0,4 балла меньше, чем прокат Александра Самарина (с четверным лутцем) на взрослом ЧЕ-2019. Общая оценка Самсонова — 87,33 балла — новый юниорский мировой рекорд.